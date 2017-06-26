Храмцов вышел в финал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 74 кг
В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.
Россиянин Максим Храмцов, выступающий в весовой категории до 74 кг, вышел в финал соревнований. Его соперник по полуфиналу — чемпион мира иранец Армин Хадипур — не вышел на поединок.
В финале Храмцов сразится с победителем противостояния Кайрат Саримсаков (Казахстан) — Никита Рафалович (Узбекистан).
Ранее на стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыл Вячеслав Минин (до 68 кг), в 1/8 финала чемпионата мира уступила Полина Хан (до 67 кг).
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