UFC Fight Night 112: Ли победил Кьезу, Пенн проиграл Сиверу

В этой встрече победу Ли одержал досрочную победу, заставив своего оппонента сдаться после удушающего приёма в конце первого раунда



Результаты UFC Fight Night 112:

Легкий вес: Кевин Ли победил Майкла Кьезу удушающим приёмом.

Полулегкий вес: Деннис Сивер одержал победу над Би Джеем Пенной решением большинства судей (28−28, 29−28, 29−27);

Полусредний вес: Тим Минс победил Алекса Гарсию единогласным решением судей (29−28, 29−28, 29−28);

Полутяжелый вес: Доминик Рейес победил Хоакима Кристенсена техническим нокаутом (удары руками), 0:29, раунд 1;

Женщины, первый наилегчайший вес: Фелис Херриг победила Джастин Кишединогласным решением судей (30−26, 30−26, 29−27);

Промежуточный вес (до 85,2 кг): Тим Ботч победил Джони Хендрикса техническим нокаутом (удар ногой в голову и удары руками), 0:46, раунд 2;

(удушение сзади), 4:37, раунд 1.

Полутяжелый вес: Джереми Кимболл победил Джоша Стансбери техническим нокаутом (удары руками), 1:21, раунд 1;

Легкий вес: Тони Мартин победил Джони Кейса единогласным решением судей (29−28, 29−28, 29−28);

Промежуточный вес, до 67,6 кг: Джаред Гордон победил Мишеля Кинонесатехническим нокаутом (удары руками), 4:24, раунд 2;

Легкий вес: Дэррелл Хорчер победил Девина Пауэла раздельным решением судей (29−28, 28−29, 29−28);

Женщины, первый наилегчайший вес: Карла Эспарза победил Марину Морозединогласным решением судей (30−27, 29−28, 29−28);

Средний вес: Марвин Веттори победил Витора Миранду единогласным решением судей (29−28, 30−27, 30−27);

Легкий вес: Клэй Гуида победил Эрика Кока единогласным решением судей (29−28, 29−26, 30−26).