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26 июня 2017, 11:53 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Минин уступил в четвертьфинале чемпионата мира по тхэквондо, Хан — в 1/8 финала

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россиянин Вячеслав Минин, выступающий в весовой категории до 68 кг, дошёл до четвертьфинала соревнований, победив японца Масанодзо Онму (17:5), представителя Малайзии Розайми Розали и американца Джейкоба Грейса (31:25).

В четвертьфинале Минин уступил представителю Иордании Ахмаду Абугаушу (10:15).

Россиянка Полина Хан (до 67 кг) одержала победу над Ферузой Ергешевой из Казахстана (8:4), а в 1/8 финала проиграла Чжан Ди Ким из Южной Кореи (8:14).
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