Россиянин Вячеслав Минин, выступающий в весовой категории до 68 кг, дошёл до четвертьфинала соревнований, победив японца Масанодзо Онму (17:5), представителя Малайзии Розайми Розали и американца Джейкоба Грейса (31:25).

В четвертьфинале Минин уступил представителю Иордании Ахмаду Абугаушу (10:15).

Россиянка Полина Хан (до 67 кг) одержала победу над Ферузой Ергешевой из Казахстана (8:4), а в 1/8 финала проиграла Чжан Ди Ким из Южной Кореи (8:14).