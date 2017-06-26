Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой WTF
Всемирная федерация тхэквондо сменила название с World Taekwondo Federation на World Taekwondo. Об этом сообщается на сайте организации.
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Руководство федерации приняло подобное решение
«В век цифровых технологий сокращенное название нашей организации стало поводом для многочисленных шуток и сравнения с фразой, не имеющей отношения к нашей организации. Поэтому было важно провести ребрендинг, чтобы лучше взаимодействовать с нашими болельщиками», — гласит заявление федерации.
О намерении сменить наименование федерация заявляла еще в 2015 году. Название World Taekwondo Federation организация носила с 1973 года.
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