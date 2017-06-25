Федор, остановись. Что делает Емельяненко
«Советский спорт» — о новом поражении российского бойца Федора Емельяненко, который за 74 секунды проиграл американцу Мэтту Митриону.
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Видимо, что-то случилось...
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Неделю назад на боксерский ринг выходил Сергей Ковалев. Он дрался с лучшим боксером мира и проиграл, сделав все что было в его силах. На момент остановки боя он мог даже лидировать у
Повторюсь, Ковалев встречался с сильнейшим боксером не только своей весовой категории, а именно мира. И Андре Уорд взошел на первую строчку мирового рейтинга именно благодаря победе над Ковалевым. Сергей никаких неприятных слов в свой адрес не заслужил. Он вышел на лучшего из лучших и проиграл. Бывает. Но половина российских болельщиков откровенно злорадствовала, указывая на слова Ковалева в адрес соперника и плохую форму, хотя надо было его поддержать. Боксировал Сергей не с 48-летним Роем Джонсом же, а с сильнейшим боксером своего времени.
Отнюдь не этим занимался в ночь на воскресенье Федор Емельяненко, который роиграл 38-летнему ветерану. Мэтт Митрион даже в лучшие годы не сделал ничего примечательного. До минувшего вечера лучше всего в жизни у него получалось играть в футбол, а не выступать в смешанных единоборствах, где он проиграл треть боев.
Таких бойцов принято называть «мешками». И этому «мешку» хватило одного точного удара, чтобы завалить легенду или «легенду» ММА. Уже и не поймешь как правильно воспринимать фамилию Емельяненко. Говорят, он
Причем жутко пафосно. Сначала в документальных передачах рассказывали о непобедимом «Последнем императора», затем транслировали специальный репортаж. Но завершалось все поражениями Емельяненко в первых раундах от Дэна Хендерсона, Фабрисиу Вердума и теперь Мэтта Митриона. В сумме пять часов телевидение тратит, чтобы рассказать насколько велик российский боец и суммарно за пять минут с ним расправляются соперники.
Так и хочется узнать, а вообще Федор заслужил такое внимание? Никто не понимает, что его лучшие годы прошли? И почему аналогичных почестей не заслужил Ковалев, который в отличие от Федора дерется
Таким способом можно рассказывать большие и красивые истории про 48-летнего Олега Маскаева, который в 37 лет стал чемпионом мира, а недавно заявил о желании вернуться на ринг. На него
Но сейчас он делает более жуткую вещь. Своими же усилиями Емельяненко губит свою репутацию. Ее купить нельзя. Либо она есть, либо ее нет. И с каждым боем Федор теряет уважение к себе, даже, когда «побеждает» Фабио Мальдонадо. И падает все ниже. Остановись, Федор. Пока не стало совсем поздно. Прошу.
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