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25 июня 2017, 19:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Тренер Емельяненко: Фёдору просто не повезло

Голландский тренер Питер Тайссе, который готовил Фёдора Емельяненко к бою с Мэттом Митрионом, считает, что россиянину просто не повезло.

Федор Емельяненко должен был дебютировать в Bellator еще в феврале но тогда бой с Мэттом Митрионом не состоялся. За несколько часов до матча Митрион был экстренно госпитализирован с камнями в почках. Увеличить
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Емельяненко проиграл этот поединок нокаутом в первом раунде — он упал после пропущенного удара, а добивание Митриона вынудило рефери остановить бой.

«Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает», — приводит слова Тайссе Allboxing.
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