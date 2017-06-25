Тренер Емельяненко: Фёдору просто не повезло
Голландский тренер Питер Тайссе, который готовил Фёдора Емельяненко к бою с Мэттом Митрионом, считает, что россиянину просто не повезло.
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Емельяненко проиграл этот поединок нокаутом в первом раунде — он упал после пропущенного удара, а добивание Митриона вынудило рефери остановить бой.
«Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает», — приводит слова Тайссе Allboxing.
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