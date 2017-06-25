Чейл Соннен. Кто бросил вызов Емельяненко?

40-летний Соннен заявил, что для того, чтобы разобраться с Емельяненко, ему понадобится всего одна попытка.

— Я заставил Тито Ортиса постучать в знак сдачи менее чем через минуту, — сказал Соннен, которого цитирует ТАСС, после боя с Силвой. — Я выкинул отсюда Вандерлея Силву в главном бою вечера. И теперь я иду за тобой, Федор Емельяненко, мне нужна только одна попытка. Ты попросил у меня автограф, и я похлопал тебя по твоей голове и сказал, что подумаю об этом. Я принял решение. Я дам тебе свой автограф, но он будет стоять на контракте, и ты, как и Вандерлей и Тито, поймешь — никогда не зли гангстера.

Интересно, что послужной список американца длиннее, а россиянина — успешнее: у Емельяненко 36 побед и 5 поражений, у Соннена — 30 побед и 15 поражений при одной ничьей. Встречный вопрос, конечно же, задали и самому Емельяненко, но тот лишь пожал плечами: у нас разные весовые категории. Последние пять боев американец провел в полутяжелом весе, очевидно, чтобы осуществить свои намерения, он готов набрать вес. В то же время сам россиянин, несмотря на неприятное поражение, уже заявил, что карьеру завершать не собирается.

Более реалистично перспективы такого боя, конечно, будут понятны намного позднее — сейчас это не более чем заявления Соннена. Многое будет зависеть также и от того, как оценит идею Bellator и как много времени понадобится Емельяненко для полного восстановления.

Заявления американца прокомментировал российский боец Виталий Минаков, который отметил, что такое противостояние может быть интересно — но только в Америке.

— Не могут точно сказать, будет ли это интересный поединок. Возможно. Это противостояние двух больших имен. В Америке, думаю, этот бой будет популярен, ведь там спортивная составляющая не самое главное, большее значение противостояние двух известных спортсменов. В Америке людям интересно то, что вокруг поединка происходит, а не в самой клетке. Со стороны наших болельщиков, можно предположить, будет критика в адрес нашего спортсмена, что вызывает только сожаление. Но если такой бой состоится, будем болеть за Федора, конечно.