Федор Емельяненко проиграл нокаутом в США, но не намерен завершать карьеру

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Бой в Мэдисон-сквер-гарден завершился в стартовом раунде победой американца. Соперники на первой минуте провели обоюдную атаку, завершившуюся мощными ударами, после чего упали. Но Митрион сумел подняться быстрее и нанес Емельяненко несколько тяжелых ударов в партере, и на второй минуте встречи судья остановил бой.

Изначально встреча Емельяненко и Митриона должна была пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), но поединок был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

Для Емельяненко субботний бой стал третьим после возвращения в спорт. Россиянин в июле 2015 года объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.

Емельяненко продолжит карьеру и нацелен на реванш

«Можно бы, хотел бы, — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться в США для проведения реванша с Митрионом. — Потому что движение прошло обоюдное, и Мэтт чуть раньше поставился (поднялся)». Спортсмен отметил, что не испытывает проблем со здоровьем после пропущенного мощного удара: «Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально». Он подчеркнул, что был хорошо готов к бою. «Я считаю, что в тренировочном процессе я выложился на 100%», — заметил россиянин.

Оценивая возможность продолжения карьеры после такого боя, Емельяненко заявил: «Конечно (продолжу), я же боец».

В то же время старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков считает, что спортсмену стоит переключиться на другие виды деятельности.

Цитата Александр Конаков Грустно завершился бой. Федору, конечно, надо заканчивать карьеру. Он наша звезда, наша легенда, национальный герой, но время неумолимо. Ему надо сделать выбор и направить свою энергию по другим направлениям: в тренерскую деятельность, активное развитие ММА в России, делиться своим богатым опытом с молодежью. Федор для нас остается великим спортсменом, хорошим другом и товарищем. И мы с ним всегда: и при победах, и при поражениях.

Митрион назвал Емельяненко великим бойцом

Победитель поединка выразил большое уважение именитому оппоненту, заявив: «Я вам скажу, Федор очень умный, у парня просто высочайший IQ в бою. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие».

«Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке», — подчеркнул американец.

Ошибка в атаке

Известный российский мастер смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что причиной неудачи Емельяненко стала ошибка при проведении атаки. «Произошел крайне редкий момент, когда оба бойца одновременно попадают и падают, — отметил собеседник агентства. — Митрион чуть-чуть опаздывал с ударом и просто выкидывал руку навстречу Федору. Федор бил первым номером, но, на мой взгляд, он не сделал того, что делал раньше — обычно при таких ударах уходил с линии атаки. А сейчас он этого не сделал — нанес прямой удар, но остался на месте открытым для удара навстречу».

«Такие прямые быстрые удары я в свое время перенимал у Федора. Пусть это не зрелищная тактика, бить с уклоном, но она эффективная, — продолжил Минаков. — И Федор получил более жесткий удар и не успел быстро восстановиться и подняться. А в такой ситуации кто быстрее поднимется и нанесет следующий удар, тот в большинстве случаев и выигрывает».

Не день Федора

Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер заявил РИА Новости, что у россиянина поединок не задался.

Цитата Скотт Кокер Сегодня у Федора не сложилось. Федор достиг уже всего в смешанных единоборствах. Он величайший боец всех времен. Точка. Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес и супергерой. Вы видели сегодня, как его ждала публика. Этот бой мог сложиться и по-другому. Если бы они встречались 10 раз, счет мог бы быть 5−5.