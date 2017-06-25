Федор Емельяненко проиграл нокаутом в США, но не намерен завершать карьеру
МОСКВА, 25 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Титулованный российский мастер смешанных единоборств 40-летний Федор Емельяненко в субботу в Нью-Йорке (США) проиграл нокаутом в первом раунде 38-летнему американцу Мэтту Митриону в рамках бойцовского вечера Bellator 180, потерпев первое поражение после возобновления выступлений. Тем не менее именитый спортсмен заявил, что намерен продолжить спортивную карьеру.
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Бой в
Изначально встреча Емельяненко и Митриона должна была пройти 18 февраля в
Для Емельяненко субботний бой стал третьим после возвращения в спорт. Россиянин в июле 2015 года объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. Емельяненко провел в смешанных единоборствах 41 бой, одержал 36 побед при пяти поражениях. Митрион выступал в UFC и Bellator, одержал 12 побед при пяти поражениях.
Емельяненко продолжит карьеру и нацелен на реванш
«Можно бы, хотел бы, — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться в США для проведения реванша с Митрионом. — Потому что движение прошло обоюдное, и Мэтт чуть раньше поставился (поднялся)». Спортсмен отметил, что не испытывает проблем со здоровьем после пропущенного мощного удара: «Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально». Он подчеркнул, что был хорошо готов к бою. «Я считаю, что в тренировочном процессе я выложился на 100%», — заметил россиянин.
Оценивая возможность продолжения карьеры после такого боя, Емельяненко заявил: «Конечно (продолжу), я же боец».
В то же время старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков считает, что спортсмену стоит переключиться на другие виды деятельности.
Митрион назвал Емельяненко великим бойцом
Победитель поединка выразил большое уважение именитому оппоненту, заявив: «Я вам скажу, Федор очень умный, у парня просто высочайший IQ в бою. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент — просто сумасшествие».
«Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке», — подчеркнул американец.
Ошибка в атаке
Известный российский мастер смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что причиной неудачи Емельяненко стала ошибка при проведении атаки. «Произошел крайне редкий момент, когда оба бойца одновременно попадают и падают, — отметил собеседник агентства. — Митрион
«Такие прямые быстрые удары я в свое время перенимал у Федора. Пусть это не зрелищная тактика, бить с уклоном, но она эффективная, — продолжил Минаков. — И Федор получил более жесткий удар и не успел быстро восстановиться и подняться. А в такой ситуации кто быстрее поднимется и нанесет следующий удар, тот в большинстве случаев и выигрывает».
Не день Федора
Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер заявил РИА Новости, что у россиянина поединок не задался.
Собеседник агентства не исключит, что один из следующих боев Федора Емельяненко может пройти в России. «Это будет здорово. Я бы этого хотел. Мы говорили о том, чтобы провести
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