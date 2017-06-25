Мутко: Федор Емельяненко всегда будет считаться выдающимся спортсменом

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40-летний Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в воскресенье утром в рамках шоу Bellator 180.

«К Феде можно относиться как к выдающемуся спортсмену. Он в таком возрасте вышел в ринг, пытался конкурировать, это уже дорогого стоит. Но сейчас ему крайне сложно конкурировать с другими бойцами. Это реалии, мы же хотим, чтобы и братья Березуцкие продолжали играть за сборную России по футболу, и Сергей Игнашевич, но в определенный момент становится невозможно играть на два фронта», — сказал Мутко.

«Пускай Федор не расстраивается. Он был и остается “Последним императором”, выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда», — отметил вице- премьер РФ.