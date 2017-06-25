Гаджиев: Федор Емельяненко может изменить первоначальное решение и уйти из спорта
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский боец Федор Емельяненко, объявивший после проигранного поединка с американцем Мэттом Митрионом о намерении продолжать карьеру в спорте, спустя некоторое время может изменить свое первоначальное решение. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.
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38-летний Митрион в ночь на воскресенье победил техническим нокаутом в первом раунде 40-летнего россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator 180 в
«Что касается продолжения Федором карьеры, то сложно давать ему советы, но часто решение, которое принимает боец сразу после поединка, оказывается скоропалительным и сделанным на горячую голову, — заметил Гаджиев. — Пока, насколько я знаю, Федор готов продолжать карьеру. Сейчас имя этого человека связано именно с победами, и очень не хочется, чтобы эта тенденция изменилась и подрастающее поколение запомнило его как победителя. Федору надо хорошо подумать, и я допускаю, что он может изменить решение остаться в спорте».
«Я не говорю, что он должен завершать карьеру. Речь идет только о его решении», — уточнил собеседник агентства.
Судья остановил поединок уже на второй минуте после перекрестного удара соперников, после которого американец начал добивать не успевшего встать российского бойца, находившегося в пассивной защите.
«Мы видели одну из излюбленных комбинаций Федора, когда он подбирается к сопернику и начинает атаку с правой руки. Эта тактика ему очень часто приносила успех. Но американец оказался к этому готов, к тому же у него обнаружилась достаточно неплохая реакция. Мэтт поймал Федора на одном из его излюбленных приемов, а остальное было делом техники», — заключил Гаджиев.
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