Гаджиев: Федор Емельяненко может изменить первоначальное решение и уйти из спорта

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38-летний Митрион в ночь на воскресенье победил техническим нокаутом в первом раунде 40-летнего россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке. Для Емельяненко данное поражение стало пятым в карьере при 36 победах. На пресс-конференции, состоявшейся после боя, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

«Что касается продолжения Федором карьеры, то сложно давать ему советы, но часто решение, которое принимает боец сразу после поединка, оказывается скоропалительным и сделанным на горячую голову, — заметил Гаджиев. — Пока, насколько я знаю, Федор готов продолжать карьеру. Сейчас имя этого человека связано именно с победами, и очень не хочется, чтобы эта тенденция изменилась и подрастающее поколение запомнило его как победителя. Федору надо хорошо подумать, и я допускаю, что он может изменить решение остаться в спорте».

«Я не говорю, что он должен завершать карьеру. Речь идет только о его решении», — уточнил собеседник агентства.

Судья остановил поединок уже на второй минуте после перекрестного удара соперников, после которого американец начал добивать не успевшего встать российского бойца, находившегося в пассивной защите.

«Мы видели одну из излюбленных комбинаций Федора, когда он подбирается к сопернику и начинает атаку с правой руки. Эта тактика ему очень часто приносила успех. Но американец оказался к этому готов, к тому же у него обнаружилась достаточно неплохая реакция. Мэтт поймал Федора на одном из его излюбленных приемов, а остальное было делом техники», — заключил Гаджиев.