Российский боец Минаков заявил, что с удовольствием сразился бы с Митрионом

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38-летний Митрион в ночь на воскресенье победил техническим нокаутом 40-летнего россиянина Федора Емельяненко в рамках бойцовского шоу Bellator 180. Для Емельяненко данное поражение стало пятым в карьере при 36 победах.

«Безусловно, теперь интерес к Митриону возрос, этот спортсмен становится популярным, да и рейтинге тоже поднимется. Конечно, я бы с удовольствием с ним встретился; тем более, что мы подписаны в одной организации. Если Bellator сделает выгодное предложение, то я, конечно, вышел бы против Митриона», — сказал 32-летний Минаков.

«И на тот поединок выходил бы, конечно, не руководствуясь мыслью о реванше за поражение Федора. Когда человек выходит на бой, он не думает о какой-то мести. Он выходит просто сражаться», — отметил собеседник агентства.

«Емельяненко мог нокаутировать Митриона»

Минаков подчеркнул, что боя между Митрионом и Емельяненко «как такового не получилось». «И Федор, и Митрион допустили одну и ту же ошибку, Федор наносил удар немножко раньше, чем соперник, который действовал с небольшим опозданием. А ошибка заключалась в том, что Федор действовал так, как никогда не делал раньше. Раньше при таких ударах он всегда уходил с линии атаки — бил и сам уходил с уклоном, тем самым избегая встречных ударов, а сейчас получилось так, что он выбросил руку и остался на линии атаки с открытой головой», — сказал Минаков.

«То же самое было у Митриона, — продолжил собеседник агентства. — Они встретили друг друга встречными ударами. И пусть Федор ударил быстрее, но Мэтт ударил жестче. Как я увидел с экрана телевизора, кулак Федора скользнул по сопернику, а американец, в свою очередь, попал. Если бы Емельяненко попал хотя бы по касательной, то он бы нокаутировал Митриона, а так американец попал, после чего сумел быстренько встать и добить».

На вопрос, стоит ли Емельяненко продолжать карьеру, Минаков ответил: «Тут решать должен сам спортсмен. Это спорт, а в спорте бывают победы, бывают и поражения. Просто Емельяненко является популярнейшим спортсменом, и спрос с него гораздо выше, чем с кого-либо другого».

«Кто-то проигрывает, и на это никто не обращает внимания. Здесь другой случай. И после каждой неудачи громко звучит вопрос о том, а стоит ли оставаться? Повторюсь, решение должен принять сам Федор», — подытожил боец.