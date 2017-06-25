Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом
40-летний российский боец ММА Федор Емельяненко в третьем бою после возобновления спортивной карьеры проиграл нокаутом 38-летнему американцу Мэтту Митриону. После боя тренер россиянина Александр Мичков не смог сказать, продолжит ли Емельяненко выступления, хотя у него еще есть несколько боев по контракту, сам Федор заявил, что жаждет реванша, а Митрион восхитился спортивным умом своего оппонента в октагоне.
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Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко, с 2012 года занимающий пост президента Союза ММА России, в очередной раз попытался реанимировать свою спортивную карьеру. В качестве площадки он выбрал вечер Bellator 180 в
Однако эпоха Последнего императора неумолимо уходит, и на этот раз бой продлился меньше двух минут.
Бойцы начали поединок осторожно, внимательно присматриваясь к сопернику и слегка проверяя его защиту, пока внезапно не случилось нечто из ряда вон: оба решили одновременно провести по мощному удару в челюсть. Емельяненко попал, Митрион — тоже, и оба оказались на настиле в одно и то же время. Но коллективному нокауту не суждено было произойти: американец вскочил быстрее и с яростью медведя накинулся сверху на российского бойца и отправил того в нокаут. Рефери мгновенно остановил поединок.
Таким образом, Митрион сдержал свое обещание нокаутировать соперника, которое он дал еще во время подготовки к поединку, когда заявил: «Я чувствую себя прекрасно, у меня отличная
Уже после встречи американец признался, что ожидал от своего оппонента активного начала поединка, и мощный удар в челюсть не стал для него неприятным сюрпризом. Возможно, именно поэтому Митрион сумел быстро сориентироваться и подняться на ноги, чтобы завершить бой в свою пользу.
«Я был готов, что Федор взорвется в самом начале. Это и произошло, — заявил боец в эфире “Матч ТВ”. — А потом я увидел, что Федор лежит на спине — надо было быстро вставать и бежать добивать его».
Также Митрион отметил спортивный интеллект Емельяненко и признался, что ему очень повезло в том, что он сумел воспользоваться секундной слабостью российского бойца.
«Я вам скажу: Федор очень умный боец. У парня невероятно высокий IQ в бое. Я действительно видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент было настоящим сумасшествием. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже очень здорово. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке».
Сам Емельяненко заявил, что хочет провести со своим «почитателем»
«Планирую реванш? Можно бы, хотел бы. Потому что движение прошло обоюдное, и Мэт просто чуть раньше поставился и затем поднялся», — приводит слова бойца «Р-Спорт».
Тренер Емельяненко Александр Мичков туманно высказался о перспективах продолжения спортивной карьеры своего подопечного.
«У Федора еще несколько боев по контракту? Ничего пока не обсуждали, не говорили об этом. Не знаю, что к чему. Федор сейчас в Америке, я — в Осколе, так что не знаю, что у него на уме, — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс». — Надо ли сейчас
Решение тренироваться в Нидерландах Федор принял сам, потому что в России тяжело готовиться.
Также Мичков поделился впечатлениями непосредственно от боя, признавшись, что исход оказался для него неожиданным.
«Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение — и все закончилось.
Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели — как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.
Федор тяжело отходил после пропущенных ударов? Ну конечно, тяжело — после
Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться.
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