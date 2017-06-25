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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30182534/
25 июня 2017, 10:03 | Летние: Единоборства | «Газета.Ру»

Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом

40-летний российский боец ММА Федор Емельяненко в третьем бою после возобновления спортивной карьеры проиграл нокаутом 38-летнему американцу Мэтту Митриону. После боя тренер россиянина Александр Мичков не смог сказать, продолжит ли Емельяненко выступления, хотя у него еще есть несколько боев по контракту, сам Федор заявил, что жаждет реванша, а Митрион восхитился спортивным умом своего оппонента в октагоне.

40-летний российский боец <span class=error>ММА</span> Федор Емельяненко в третьем бою после возобновления спортивной карьеры проиграл нокаутом 38-летнему американцу <span class=error>Мэтту</span> <span class=error>Митриону</span>. После боя тренер россиянина Александр <span class=error>Мичков</span> не смог сказать продолжит ли Емельяненко выступления хотя у него еще есть несколько боев по контракту сам Федор заявил что жаждет реванша а <span class=error>Митрион</span> восхитился спортивным умом своего оппонента в <span class=error>октагоне</span>. Увеличить
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Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко, с 2012 года занимающий пост президента Союза ММА России, в очередной раз попытался реанимировать свою спортивную карьеру. В качестве площадки он выбрал вечер Bellator 180 в Нью-Йорке, а его соперником стал 38-летний американец Мэтт Митрион. Для 40-летнего россиянина этот поединок стал третьим после возобновления выступлений, когда в 2015 году он решил вновь выйти на ринг после трехлетнего перерыва.

Однако эпоха Последнего императора неумолимо уходит, и на этот раз бой продлился меньше двух минут.

Бойцы начали поединок осторожно, внимательно присматриваясь к сопернику и слегка проверяя его защиту, пока внезапно не случилось нечто из ряда вон: оба решили одновременно провести по мощному удару в челюсть. Емельяненко попал, Митрион — тоже, и оба оказались на настиле в одно и то же время. Но коллективному нокауту не суждено было произойти: американец вскочил быстрее и с яростью медведя накинулся сверху на российского бойца и отправил того в нокаут. Рефери мгновенно остановил поединок.

Таким образом, Митрион сдержал свое обещание нокаутировать соперника, которое он дал еще во время подготовки к поединку, когда заявил: «Я чувствую себя прекрасно, у меня отличная кардио-форма. Я собираюсь нокаутировать Федора».

Уже после встречи американец признался, что ожидал от своего оппонента активного начала поединка, и мощный удар в челюсть не стал для него неприятным сюрпризом. Возможно, именно поэтому Митрион сумел быстро сориентироваться и подняться на ноги, чтобы завершить бой в свою пользу.

«Я был готов, что Федор взорвется в самом начале. Это и произошло, — заявил боец в эфире “Матч ТВ”. — А потом я увидел, что Федор лежит на спине — надо было быстро вставать и бежать добивать его».

Также Митрион отметил спортивный интеллект Емельяненко и признался, что ему очень повезло в том, что он сумел воспользоваться секундной слабостью российского бойца.

«Я вам скажу: Федор очень умный боец. У парня невероятно высокий IQ в бое. Я действительно видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент было настоящим сумасшествием. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже очень здорово. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке».

Сам Емельяненко заявил, что хочет провести со своим «почитателем» матч-реванш.

«Планирую реванш? Можно бы, хотел бы. Потому что движение прошло обоюдное, и Мэт просто чуть раньше поставился и затем поднялся», — приводит слова бойца «Р-Спорт».

Тренер Емельяненко Александр Мичков туманно высказался о перспективах продолжения спортивной карьеры своего подопечного.

«У Федора еще несколько боев по контракту? Ничего пока не обсуждали, не говорили об этом. Не знаю, что к чему. Федор сейчас в Америке, я — в Осколе, так что не знаю, что у него на уме, — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс». — Надо ли сейчас что-то менять в подготовке? Я не знаю, как он там в Нидерландах готовился (в мае россиянин улетел в «страну тюльпанов» на месяц — «Газета.Ru»), поэтому трудно комментировать этот вопрос. Я без понятия, как там было, это не ко мне вопрос.

Решение тренироваться в Нидерландах Федор принял сам, потому что в России тяжело готовиться.

Также Мичков поделился впечатлениями непосредственно от боя, признавшись, что исход оказался для него неожиданным.

«Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение — и все закончилось.

Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели — как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.

Федор тяжело отходил после пропущенных ударов? Ну конечно, тяжело — после таких-то ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный.

Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться. Все-таки нокаут вещь серьезная".
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МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко совершил роковую ошибку в поединке с американцем Мэттом Митрионом, пойдя в размен ударами. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко.
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