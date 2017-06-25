Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом

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Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко, с 2012 года занимающий пост президента Союза ММА России, в очередной раз попытался реанимировать свою спортивную карьеру. В качестве площадки он выбрал вечер Bellator 180 в Нью-Йорке, а его соперником стал 38-летний американец Мэтт Митрион. Для 40-летнего россиянина этот поединок стал третьим после возобновления выступлений, когда в 2015 году он решил вновь выйти на ринг после трехлетнего перерыва.

Однако эпоха Последнего императора неумолимо уходит, и на этот раз бой продлился меньше двух минут.

Бойцы начали поединок осторожно, внимательно присматриваясь к сопернику и слегка проверяя его защиту, пока внезапно не случилось нечто из ряда вон: оба решили одновременно провести по мощному удару в челюсть. Емельяненко попал, Митрион — тоже, и оба оказались на настиле в одно и то же время. Но коллективному нокауту не суждено было произойти: американец вскочил быстрее и с яростью медведя накинулся сверху на российского бойца и отправил того в нокаут. Рефери мгновенно остановил поединок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Fedor Emelianenko vs Matt Mitrione <a href="https://twitter.com/hashtag/BellatorNYC?src=hash">#BellatorNYC</a> WOW!!!! <a href="https://t.co/7ojfSU6FjD">pic.twitter.com/7ojfSU6FjD</a></p>— Fancy Combat (@FancyCombat) <a href="https://twitter.com/FancyCombat/status/878822590554439680">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Таким образом, Митрион сдержал свое обещание нокаутировать соперника, которое он дал еще во время подготовки к поединку, когда заявил: «Я чувствую себя прекрасно, у меня отличная кардио-форма. Я собираюсь нокаутировать Федора».

Уже после встречи американец признался, что ожидал от своего оппонента активного начала поединка, и мощный удар в челюсть не стал для него неприятным сюрпризом. Возможно, именно поэтому Митрион сумел быстро сориентироваться и подняться на ноги, чтобы завершить бой в свою пользу.

«Я был готов, что Федор взорвется в самом начале. Это и произошло, — заявил боец в эфире “Матч ТВ”. — А потом я увидел, что Федор лежит на спине — надо было быстро вставать и бежать добивать его».

Также Митрион отметил спортивный интеллект Емельяненко и признался, что ему очень повезло в том, что он сумел воспользоваться секундной слабостью российского бойца.

«Я вам скажу: Федор очень умный боец. У парня невероятно высокий IQ в бое. Я действительно видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент было настоящим сумасшествием. Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже очень здорово. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке».

Сам Емельяненко заявил, что хочет провести со своим «почитателем» матч-реванш.

«Планирую реванш? Можно бы, хотел бы. Потому что движение прошло обоюдное, и Мэт просто чуть раньше поставился и затем поднялся», — приводит слова бойца «Р-Спорт».

Тренер Емельяненко Александр Мичков туманно высказался о перспективах продолжения спортивной карьеры своего подопечного.

«У Федора еще несколько боев по контракту? Ничего пока не обсуждали, не говорили об этом. Не знаю, что к чему. Федор сейчас в Америке, я — в Осколе, так что не знаю, что у него на уме, — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс». — Надо ли сейчас что-то менять в подготовке? Я не знаю, как он там в Нидерландах готовился (в мае россиянин улетел в «страну тюльпанов» на месяц — «Газета.Ru»), поэтому трудно комментировать этот вопрос. Я без понятия, как там было, это не ко мне вопрос.

Решение тренироваться в Нидерландах Федор принял сам, потому что в России тяжело готовиться.

Цитата Александр Мичков Федя добрый человек, к нему люди идут. Здесь много друзей и знакомых, кому-то что-то нужно. Он человек, который не может отказывать, откликается на каждую просьбу. И это здорово его отвлекает. Тяжело ему здесь готовиться, поэтому, возможно, идея была правильная.

Также Мичков поделился впечатлениями непосредственно от боя, признавшись, что исход оказался для него неожиданным.

«Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение — и все закончилось.

Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели — как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.

Федор тяжело отходил после пропущенных ударов? Ну конечно, тяжело — после таких-то ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный.