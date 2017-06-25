Шлеменко: Емельяненко совершил роковую ошибку в поединке с Митрионом

Емельяненко в ночь на воскресенье уступил Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator, который прошел в Нью-Йорке.

«Может, это и грубовато звучит, но Федору не удалось показать в бою всего того, на что он способен, — отметил Шлеменко. — Он совершил роковую ошибку, которая привела к этому поражению. Митрион был крупнее, в этом было его преимущество, а преимущество более легкого бойца — в скорости и выносливости».

«У Митриона был как раз такой шанс в начале за счет габаритов и более сильного удара, это мы к сожалению и увидели, удар на удар, — продолжил собеседник агентства. — После этих ударов выжил тот, у кого масса была больше. Федор опрометчиво пошел вперед, а чтобы так идти и сносить тяжелых соперников, нужно иметь габариты побольше. В последних боях, с тем же Мальдонадо, была та же ошибка — Федор слишком откровенно идет в размен и делает большую ставку на удары руками».

«Емельяненко не использует весь свой арсенал»

Шлеменко также отметил, что россиянин в своих ранних боях был более разнообразен в техническом плане.

«В том же бою с Мирко Крокопом, а он более хороший ударник, чем Мальдонадо и Митрион, Федор много бил ногами, путал соперника, и у него не было однообразия, — считает бывший чемпион Bellator. — А здесь Федор, к сожалению, опять сделал ставку на свои руки. Хотя у него богатый арсенал как в борьбе, так и в ударах ногами».

Собеседник агентства считает, что поражение от Митриона отразится на карьере Емельяненко.

«Мне кажется, поражение повлияет на его карьеру, но главное — это психологическое влияние. Надежды при подписании [контракта] в Bellator были большими, было много разговоров вокруг этого процесса. А после таких поражений тяжело возвращаться и продолжать. Но примеры хороших возвращений есть, не стоит сильно расстраиваться и опускать руки, самое главное — сделать правильные выводы», — сказал собеседник агентства.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед и 5 поражений.