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25 июня 2017, 9:18 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко готов провести бой-реванш с Мэттом Митрионом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заинтересован в проведении боя-реванша с американцем Мэттом Митрионом после поражения на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке. Об этом россиянин сообщил на пресс-конференции.

«Да, можно было бы», — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос о возможном бое-реванше.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.
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МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко совершил роковую ошибку в поединке с американцем Мэттом Митрионом, пойдя в размен ударами. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко.
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