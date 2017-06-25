Федор Емельяненко готов провести бой-реванш с Мэттом Митрионом
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заинтересован в проведении
боя-реванша с американцем Мэттом Митрионом после поражения на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке. Об этом россиянин сообщил на пресс-конференции.
«Да, можно было бы», — сказал Емельяненко, отвечая на вопрос о возможном
40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.
Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.
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