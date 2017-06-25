Тренер Федора Емельяненко: Главное — здоровье
Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал скоротечный бой с Мэттом Митрионом, который россиянин проиграл нокаутом, и высказался по поводу его дальнейших карьерных перспектив.
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Видимо, что-то случилось...
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— Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение — и все закончилось.
— Почему все так быстро произошло?
— Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели — как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.
— Федор достаточно тяжело отходил после пропущенных ударов…
— Конечно, тяжело — после таких ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться.
— У Емельяненко еще несколько боев по контракту. Как он на этот счет настроен? Не обсуждали, что если будет поражение?
— Ничего не обсуждали, не говорили. Не знаю, что к чему.
— Я был готов, что Федор взорвется в самом начале, — подчеркнул во
— Надо ли сейчас
— Я не знаю, как он там в Голландии готовился, поэтому трудно комментировать этот вопрос. Я без понятия, как там было, это не ко мне вопрос. В этот раз я в его подготовке вообще не участвовал.
— Это было решение Емельяненко, что так лучше сделать?
— Да, потому что здесь тяжело готовиться. Федя добрый человек, к нему люди идут. Здесь много друзей и знакомых,
— Федор продолжит выступать?
— Я не знаю, не общался с ним. Он в Америке, я сейчас в Осколе. Не знаю, что у него на уме.
— А по вашим ощущениям?
— Ничего не могу сказать по этому поводу.
— Но вы надеетесь, что он восстановится и еще будет выходить в клетку?
— Я надеюсь, что этот пропущенный удар и этот нокаут на его здоровье особо не скажутся.
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