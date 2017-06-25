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25 июня 2017, 8:53 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Тренер Федора Емельяненко: Главное — здоровье

Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал скоротечный бой с Мэттом Митрионом, который россиянин проиграл нокаутом, и высказался по поводу его дальнейших карьерных перспектив.

Мнение Александра Мичкова о скоротечном бое. Увеличить
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— Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение — и все закончилось.

— Почему все так быстро произошло?

— Просто удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели — как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно.

— Федор достаточно тяжело отходил после пропущенных ударов…

— Конечно, тяжело — после таких ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться. Все-таки нокаут вещь серьезная.

— У Емельяненко еще несколько боев по контракту. Как он на этот счет настроен? Не обсуждали, что если будет поражение?

— Ничего не обсуждали, не говорили. Не знаю, что к чему.

— Я был готов, что Федор взорвется в самом начале, — подчеркнул во флеш-интервью после боя Митрион. — Это и произошло. А потом я увидел, что Федор лежит на спине — надо было быстро вставать и бежать добивать его.

— Надо ли сейчас что-то менять в подготовке?

— Я не знаю, как он там в Голландии готовился, поэтому трудно комментировать этот вопрос. Я без понятия, как там было, это не ко мне вопрос. В этот раз я в его подготовке вообще не участвовал.

— Это было решение Емельяненко, что так лучше сделать?

— Да, потому что здесь тяжело готовиться. Федя добрый человек, к нему люди идут. Здесь много друзей и знакомых, кому-то что-то нужно. Он человек, который не может отказывать, откликается на каждую просьбу. И это здорово его отвлекает. Тяжело ему здесь готовиться, поэтому, возможно, идея была правильная.

— Федор продолжит выступать?

— Я не знаю, не общался с ним. Он в Америке, я сейчас в Осколе. Не знаю, что у него на уме.

— А по вашим ощущениям?

— Ничего не могу сказать по этому поводу.

— Но вы надеетесь, что он восстановится и еще будет выходить в клетку?

— Я надеюсь, что этот пропущенный удар и этот нокаут на его здоровье особо не скажутся.
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