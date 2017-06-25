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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30182047/
25 июня 2017, 8:05 | Летние: Единоборства | РБК-Спорт

Митрион нокаутировал Емельяненко на Bellator

Дебют Федора Емельяненко в промоушене Bellator получился неудачным. Российский боец проиграл Мэтту Митриону, продержавшись чуть более минуты.

Дебют Федора Емельяненко в промоушене Bellator получился неудачным. Российский боец проиграл <span class=error>Мэтту</span> <span class=error>Митриону</span> продержавшись чуть более минуты. Увеличить
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Судьям пришлось остановить бой в первом раунде. После осторожного начала соперники обменялись плотными ударами и потеряли равновесие. Удар Митриона был более точным и пришелся в челюсть, а Емельяненко угодил сопернику в плечо. Россиянин уже не успел подняться на ноги, чтобы отбить дальнейшие атаки Митриона. Американский боец добил Емельяненко, победив с помощью технического нокаута.

Федор Емельяненко впервые участвовал в боях Belator. Сейчас этот промоушн является одним из ведущих в мире, конкурируя с UFC. Многие бойцы перешли в Belator именно из UFC. Федор Емельяненко должен был дебютировать в промоушене еще в феврале, но тогда бой с Мэттом Митрионом не состоялся. За несколько часов до матча Митрион был экстренно госпитализирован с камнями в почках.

Мэтт Митрион до боя с Емельяненко дважды участвовал в турнирах Bellator. Американский тяжеловес победил Карла Семанутафа и Оли Томпсона. Президент Bellator Скотт Кокер называл бои 24 июня главным событием в истории промоушена. Помимо матча Емельяненко и Митриона к главным боям вечера относили встречу Чейла Соннена и Вандерлея Силвы.
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Новости Единоборств

Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом

Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет в субботу в Нью-Йорке поединок против американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 180. Бой должен был пройти в феврале в Сан-Хосе, однако был перенесен из-за недомогания соперника, у которого были обнаружены камни в почках.
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