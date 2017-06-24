Гаджиев: Профессионализм Емельяненко будет его преимуществом в бою с Митрионом
МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Профессионализм и опыт российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко будут его основным преимуществом в предстоящем поединке с американцем Мэттом Митрионом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
40-летний Емельяненко проведет третий бой после возвращения в смешанные единоборства два года назад, поединок пройдет на вечере Bellator 180 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
«Я болею за Федора на протяжении всей его карьеры, это особенный человек для российского спорта, — рассказал Гаджиев. — И, как бы ни складывалась его карьера, его бой — бой для всей России, и если он выигрывает, это победа для всей России. Что же касается прогноза на этот поединок, я считаю фаворитом Емельяненко, пусть мое мнение и субъективно, учитывая мое отношение к нему. С профессиональной точки его исполнительское мастерство и опыт намного выше, чем у Митриона».
Гаджиев считает, что Митриону ничего неожиданного в поединке с Емельяненко предложить не удастся. «Думаю, что ничего необычного Митирион ему не предложит. А Федор, несмотря на то, что сейчас находится не в лучшей части своей карьеры, не обладает былыми кондициями, остается бойцом очень высокого уровня. Вот поэтому Федор в этом поединке мой фаворит, он должен побеждать однозначно», — подчеркнул Гаджиев.
Россиянин в свое время признавался самыми известными изданиями сильнейшим бойцом смешанных единоборств (ММА) в супертяжелом весе, являясь восьмикратным чемпионом мира по разным версиям.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter