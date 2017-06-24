Шлеменко: Емельяненко должен дать Митриону вымахаться

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— Конечно, я жду победы от Федора Емельяненко. Мне кажется, что он намного выше по всем показателям, чем Митрион, — поделился мнением Шлеменко. — В то же время, уверен, что бой будет напряженный. Победителя предсказать тяжело. Все-таки Митрион сложный соперник, обладает жестким ударом. Все будет зависеть от того, насколько Федор хорошо готов. Если это так, считаю, он может выиграть у любого тяжеловеса в Америке.

ПЕРЕНОС БОЯ НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА РЕЗУЛЬТАТЕ.

— Чего ожидать от соперника?

— Митрион сделает ставку на свои габариты, будет пытаться поджимать Емельяненко. Уверен на сто процентов, что он будет работать в стойке, как и во всех своих предыдущих боях — он не выделялся тем, что пытался кого-то забороть. Мэтт работает довольно нестандартно, поскольку пришел из американского футбола. Он берет своей массой, габаритами. Вот и на этот раз, как мне кажется, он будет этим пользоваться: будет давить, пытаться поджимать соперника к сетке и там работать.

— Что можно противопоставить такой тактике?

— Я бы на месте Федора выбрал следующий подход: поскольку соперник крупнее, немного подвигаться, поработать и подождать. Попробовать поймать его на контратаке, на встречном движении. Дать немного вымахаться Митриону, потому что я не уверен, что Федору удастся передавить его физической мощью — американец больше весит и крупнее в габаритах. Нужно потерпеть первый раунд, посмотреть. Емельяненко — тяжеловес, у него были бои, которые он завершал с первого удара. Но здесь мне бы хотелось, чтобы он подвигался и подождал, а во втором-третьем раундах можно уже и заканчивать досрочно.

— Есть ли смысл переводить бой в партер, учитывая, что это не самая сильная сторона американца?

— Не думаю. Вообще, можно попробовать перевести в партер, но я не уверен, что Федор изберет эту тактику, так как в последнее время он предпочитает работать в стойке, и у него это нормально получается. Нужно быть повнимательнее, поосторожнее, и все должно быть хорошо.

— Скажется как-то перенос поединка на несколько месяцев?

— Не думаю. Просто затянулась подготовка — и все. В большей степени это коснулось Федора, который, уверен, не прекращал тренировки.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ.

— Федора часто критиковали за некую консервативность в подготовке.

— Если все хорошо получается, зачем что-то менять и искать новое? Надо делать то, что приносит успех. Наоборот, я бы посоветовал Федору вспомнить, как он дрался во времена Pride, когда побеждал сильнейших тяжеловесов мира. Вернуться к тем же моментам, к тем же тренировкам, которые приносили ему победу, а не пытаться удивлять соперников чем-то. Ведь у него все есть для победы. Думаю, нужно продолжать этим пользоваться. Я не считаю Емельяненко однообразным, у него очень хорошая и разносторонняя техника.

— У Bellator нет чемпиона в тяжелом весе — кажется, в связи с этим бой Емельяненко имеет особое значение. Как считаете, ему по силам сейчас бороться за титулы, как это было в его лучшие годы?

— Это возможно, если Федор будет хорошо готов, если он будет так же усердно тренироваться, как в молодости. Самая большая сложность — находить время в своем плотном графике, ведь Емельяненко сейчас уже в другом статусе. Думаю, он спокойно может стать чемпионом. Но не хочу забегать вперед, скоро мы увидим его в деле — все будет зависеть от этого боя. Думаю, и Федор так же считает. Если все пройдет хорошо и по плану, то почему нет?

— Вообще это круто, что ему 40, а он вернулся и продолжает выступать…

— В первую очередь, это хороший пример для тех людей, которые ставят на себе крест уже в 30 лет. Есть и другие бойцы, которые это демонстрируют. Все проблемы — у нас в голове. Если их нет, то ты идешь и выступаешь, делаешь все не хуже, чем молодые, а то и лучше. Во-вторых, он — ориентир для тех, кто следит за его карьерой с самого начала. Сейчас эти ребята уже довольно возрастные и, взглянув на Федора, они встают и идут в зал заниматься. Сейчас Емельяненко в большей степени пример не для подрастающего поколения, а для бойцов 80-х, 90-х годов.