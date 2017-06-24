Шлеменко: Емельяненко должен дать Митриону вымахаться
Известный российский боец Александр Шлеменко считает, что Федору Емельяненко нужно быть осторожнее и не спешить завершить поединок с Мэттом Митрионом в первом же раунде.
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— Конечно, я жду победы от Федора Емельяненко. Мне кажется, что он намного выше по всем показателям, чем Митрион, — поделился мнением Шлеменко. — В то же время, уверен, что бой будет напряженный. Победителя предсказать тяжело.
ПЕРЕНОС БОЯ НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА РЕЗУЛЬТАТЕ.
— Чего ожидать от соперника?
— Митрион сделает ставку на свои габариты, будет пытаться поджимать Емельяненко. Уверен на сто процентов, что он будет работать в стойке, как и во всех своих предыдущих боях — он не выделялся тем, что пытался
— Что можно противопоставить такой тактике?
— Я бы на месте Федора выбрал следующий подход: поскольку соперник крупнее, немного подвигаться, поработать и подождать. Попробовать поймать его на контратаке, на встречном движении. Дать немного вымахаться Митриону, потому что я не уверен, что Федору удастся передавить его физической мощью — американец больше весит и крупнее в габаритах. Нужно потерпеть первый раунд, посмотреть. Емельяненко — тяжеловес, у него были бои, которые он завершал с первого удара. Но здесь мне бы хотелось, чтобы он подвигался и подождал, а во
— Есть ли смысл переводить бой в партер, учитывая, что это не самая сильная сторона американца?
— Не думаю. Вообще, можно попробовать перевести в партер, но я не уверен, что Федор изберет эту тактику, так как в последнее время он предпочитает работать в стойке, и у него это нормально получается. Нужно быть повнимательнее, поосторожнее, и все должно быть хорошо.
— Скажется
— Не думаю. Просто затянулась подготовка — и все. В большей степени это коснулось Федора, который, уверен, не прекращал тренировки.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ.
— Федора часто критиковали за некую консервативность в подготовке.
— Если все хорошо получается, зачем
— У Bellator нет чемпиона в тяжелом весе — кажется, в связи с этим бой Емельяненко имеет особое значение. Как считаете, ему по силам сейчас бороться за титулы, как это было в его лучшие годы?
— Это возможно, если Федор будет хорошо готов, если он будет так же усердно тренироваться, как в молодости. Самая большая сложность — находить время в своем плотном графике, ведь Емельяненко сейчас уже в другом статусе. Думаю, он спокойно может стать чемпионом. Но не хочу забегать вперед, скоро мы увидим его в деле — все будет зависеть от этого боя. Думаю, и Федор так же считает. Если все пройдет хорошо и по плану, то почему нет?
— Вообще это круто, что ему 40, а он вернулся и продолжает выступать…
— В первую очередь, это хороший пример для тех людей, которые ставят на себе крест уже в 30 лет. Есть и другие бойцы, которые это демонстрируют. Все проблемы — у нас в голове. Если их нет, то ты идешь и выступаешь, делаешь все не хуже, чем молодые, а то и лучше.
Бой Федор Емельяненко — Мэтт Митрион пройдет в
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