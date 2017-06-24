Triple H пригласил Мейвезера-младшего и Макгрегора выступить в WWE

«Любой спорт это развлечение. Новости теперь тоже развлечение, таким стал мир. Всё стало развлечением. Этот бой не исключение.

Он вызывает интерес. Может ли боксёр мирового класса, возможно лучший в истории, выйти на ринг с бойцом MMA? Может ли боец MMA показать навыки на уровне Флойда Мейвезера?

Спорт это развлечение, и если они оба хотят показать, на что способны, я бы пригласил их на Monday Night Raw. Нет лучшей площадки, на которой они могут показать миру, кто они такие, — цитирует Левеска Bloody Elbow.