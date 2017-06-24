Есть ли порох? Почему ставка против Емельяненко беспроигрышная
Что нового несёт бой Фёдора с Митрионом, почему легендарный боец не будет фаворитом и как этот поединок отразится на его карьере.
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Как много «впервые»
Уже меньше суток осталось до самого ожидаемого в России боя этого лета между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Напомним, что их поединок должен был состояться ещё в феврале, но
1. Он впервые дерётся в Америке с тех пор, как провёл самую неудачную в карьере серию из трёх досрочных поражений подряд — от Фабрисью Вердума, Антонью Силвы и Дэна Хендерсона.
2. Он впервые с 2005 года, когда избил бразильского увальня Зулузинью, не выступит в главном бою вечера, а будет на разогреве у говорливых ветеранов Чейла Соннена и Вандерлея Силвы.
3. Впервые за долгие годы карьеры Емельяненко не будет явным фаворитом (соотношение коэффициентов примерно 1,85 — 2, с минимальным перевесом Фёдора).
4. Бой в
5. Наконец, он впервые за много лет отказался от традиционного тренировочного лагеря в Старом Осколе с представителями своего клуба и работал с иностранцами в Польше. Куда на сей раз выведет карьерная кривая лучшего тяжеловеса в истории, не предскажет сейчас никто, но момент будет определяющим для всей финальной части его карьеры.
Момент истины
В недавнем интервью в шоу известного
Проверенный гейткипер Митрион станет в этом плане хорошей лакмусовой бумажкой. Если кондиций Фёдора хватит, чтобы расправиться с ним, то действительно можно ещё побиться и отработать до конца контракт с Bellator. А если всё закончится разгромным поражением от габаритного соперника и опасного нокаутёра, лучше дальше не испытывать судьбу. Пишу я об этом исключительно
Страховка от разочарования
В лучшие годы для победы над Митрионом Фёдору хватило бы двух качеств — скорости и преимущества в борцовской подготовке. Но беда в том, что эти качества остались
В этом случае если вы поставите на Митриона те деньги, которые не жалко, окажетесь в стопроцентном выигрыше. Если бой окончится для всех нас разочарованием и Емельяненко не сможет одержать победу, вы получите компенсацию за моральное потрясение. Если же Фёдор в очередной раз покажет не только чудеса стойкости и волю к победе, но и хотя бы 50 процентов той магии, которой он обладал в PRIDE, разве вам будет жалко незначительной суммы на эту «страховку»?
Кто ещё?
Вечер боёв в
Два топовых борца и ветерана UFC Фил Дэвис и Райан Бейдер оспорят титул в полутяжёлом весе. При этом для Дэвиса это будет шанс не только отстоять пояс, но и взять реванш за поражение двухлетней давности. Наконец, состоится многообещающий дебют 20-летнего проспекта Аарона Пико, который едва не стал первым за 40 лет американским тинейджером, отобравшимся на Олимпиаду по вольной борьбе. Помимо борьбы, он занимался боксом и панкратионом, а потому проблем с адаптацией к ММА у него быть не должно.
Александр Круглов
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