Есть ли порох? Почему ставка против Емельяненко беспроигрышная

Как много «впервые»

Уже меньше суток осталось до самого ожидаемого в России боя этого лета между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Напомним, что их поединок должен был состояться ещё в феврале, но из-за камня в почках у Митриона он был перенесён на лето. Последний Император открывает свою заключительную в карьере кампанию дебютом в Bellator, но при этом она может обрушиться уже в ночь с 24 на 25 июня, ибо Мэтт Митрион — самый серьёзный соперник в карьере Фёдора за последние годы, а русская легенда уже разменял пятый десяток. Для Фёдора в этот вечер многое будет впервые.

1. Он впервые дерётся в Америке с тех пор, как провёл самую неудачную в карьере серию из трёх досрочных поражений подряд — от Фабрисью Вердума, Антонью Силвы и Дэна Хендерсона.



2. Он впервые с 2005 года, когда избил бразильского увальня Зулузинью, не выступит в главном бою вечера, а будет на разогреве у говорливых ветеранов Чейла Соннена и Вандерлея Силвы.



3. Впервые за долгие годы карьеры Емельяненко не будет явным фаворитом (соотношение коэффициентов примерно 1,85 — 2, с минимальным перевесом Фёдора).



4. Бой в Нью-Йорке станет первым для Фёдора с тех пор, как этот штат легализовал ММА.



5. Наконец, он впервые за много лет отказался от традиционного тренировочного лагеря в Старом Осколе с представителями своего клуба и работал с иностранцами в Польше. Куда на сей раз выведет карьерная кривая лучшего тяжеловеса в истории, не предскажет сейчас никто, но момент будет определяющим для всей финальной части его карьеры.

Момент истины

В недавнем интервью в шоу известного ММА-журналиста Ариэля Хельвани Фёдор рассказал, что хотел бы выступать на высоком уровне до тех пор, пока его тело это позволяет, а времени осталось не так много. Чего ждать от нынешнего Емельяненко, доподлинно не знает даже он сам. К примеру, в 2013—2014 годах Владимир Кличко, несмотря на возраст, выглядел вполне себе огурцом, а в последних боях с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа лишь временами напоминал себя лучшего. Проведшему куда больше драматичных боёв с обилием пропущенных ударов Емельяненко вряд ли стоит рассчитывать на возвращение былых кондиций.

Проверенный гейткипер Митрион станет в этом плане хорошей лакмусовой бумажкой. Если кондиций Фёдора хватит, чтобы расправиться с ним, то действительно можно ещё побиться и отработать до конца контракт с Bellator. А если всё закончится разгромным поражением от габаритного соперника и опасного нокаутёра, лучше дальше не испытывать судьбу. Пишу я об этом исключительно из-за беспокойства о здоровье нашего чемпиона. Доказывать в мире ММА ему больше ничего не надо, и он останется великим, вне зависимости от финала карьеры. Разве для кого-то важно, кому и как проиграл Майк Тайсон свои последние два боя? В мире же ММА вовремя уйти сумел только Жорж Сен-Пьер, да и он намерен вырвать из стены гвоздь, на котором покоятся его перчатки.

Страховка от разочарования

В лучшие годы для победы над Митрионом Фёдору хватило бы двух качеств — скорости и преимущества в борцовской подготовке. Но беда в том, что эти качества остались где-то в PRIDE. Скорость с возрастом уходит первой, и последние бои Емельяненко показали, что она уже не та, что прежде. Свои лучшие грепплерские качества (не считая фрик-шоу с Сингхом) Фёдор демонстрировал 10 лет назад. В этой связи от бойцов стоит ожидать валидольный размен с непредсказуемым исходом, а Митрион в последнее время в таких условиях как раз выходил победителем.

В этом случае если вы поставите на Митриона те деньги, которые не жалко, окажетесь в стопроцентном выигрыше. Если бой окончится для всех нас разочарованием и Емельяненко не сможет одержать победу, вы получите компенсацию за моральное потрясение. Если же Фёдор в очередной раз покажет не только чудеса стойкости и волю к победе, но и хотя бы 50 процентов той магии, которой он обладал в PRIDE, разве вам будет жалко незначительной суммы на эту «страховку»?

Кто ещё?

Вечер боёв в Нью-Йорке станет самым грандиозным в истории Bellator. При этом лично для меня главный бой с участием Соннена и Силвы наименее интересное событие в основном карде. В конце концов, как может главным событием считаться поединок двух «уехавших с ярмарки» ветеранов, каждый из которых последний раз побеждал четыре года назад. Зато в андеркарде будет сразу три титульных боя. Многолетний чемпион в лёгком весе Майкл Чендлер станет хорошей проверкой для «тёмной лошадки» Брента Примуса. Обидчик Александра Корешкова Дуглас Лима испытает себя в битве с Лоренцем Ларкиным, который наверняка будет искать в партере ключ к победе над бразильским нокаутёром.



Два топовых борца и ветерана UFC Фил Дэвис и Райан Бейдер оспорят титул в полутяжёлом весе. При этом для Дэвиса это будет шанс не только отстоять пояс, но и взять реванш за поражение двухлетней давности. Наконец, состоится многообещающий дебют 20-летнего проспекта Аарона Пико, который едва не стал первым за 40 лет американским тинейджером, отобравшимся на Олимпиаду по вольной борьбе. Помимо борьбы, он занимался боксом и панкратионом, а потому проблем с адаптацией к ММА у него быть не должно.

Александр Круглов