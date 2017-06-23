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23 июня 2017, 23:40 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Американский боец ММА Митрион оказался почти на 10 кг тяжелее Федора Емельяненко

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион оказался почти на 10 килограммов тяжелее россиянина Федора Емельяненко, сообщается на официальном сайте союза ММА России.

Американский боец смешанного стиля <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Митрион</span> оказался почти на 10 килограммов тяжелее россиянина Федора Емельяненко сообщается на официальном сайте союза <span class=error>ММА</span> России. Увеличить
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Вес Емельяненко составил 107,2 килограмма. Весы под Митрионом показали 116,4 килограмма.

Бой Емельяненко с Митрионом состоится в Нью-Йорке 24 июня в рамках бойцовского вечера Bellator 180. Встреча изначально должна была пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако бой был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.
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