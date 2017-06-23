Американский боец ММА Митрион оказался почти на 10 кг тяжелее Федора Емельяненко
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион оказался почти на 10 килограммов тяжелее россиянина Федора Емельяненко, сообщается на официальном сайте союза ММА России.
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Вес Емельяненко составил 107,2 килограмма. Весы под Митрионом показали 116,4 килограмма.
Бой Емельяненко с Митрионом состоится в
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