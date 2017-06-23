Белорусские спортсмены выступят оптимальным составом на ЧМ по таэквондо WTF

Белорусская команда на соревнованиях представлена исключительно мужским составом. В команду вошли бронзовый призер чемпионата мира по таэквондо среди военнослужащих 2014 года Илья Кокшинцев (весовая категория — 54 кг), молодой спортсмен из Жлобина Егор Никитенко (58 кг), курсант Могилевского института МВД Евгений Гейдель (63 кг), бронзовый призер международного турнира Austrian Open-2015 Николай Янукович (74 кг), серебряный призер рейтингового турнира Belgian Open-2017 Владислав Савлуков (80 кг), а также чемпион Европы 2014 года среди мужчин Арман-Маршалл Силла (свыше 87 кг).

«Сборная выступит оптимальным составом. К чемпионату мира белорусская команда подошла без травм и готова показать все, на что способна», — сказала старший тренер национальной команды Беларуси по таэквондо Юлия Суховицкая.