Белорусские спортсмены выступят оптимальным составом на ЧМ по таэквондо WTF
23 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят оптимальным составом на чемпионате мира по таэквондо версии WTF, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда на соревнованиях представлена исключительно мужским составом. В команду вошли бронзовый призер чемпионата мира по таэквондо среди военнослужащих 2014 года Илья Кокшинцев (весовая категория — 54 кг), молодой спортсмен из Жлобина Егор Никитенко (58 кг), курсант Могилевского института МВД Евгений Гейдель (63 кг), бронзовый призер международного турнира Austrian Open-2015 Николай Янукович (74 кг), серебряный призер рейтингового турнира Belgian Open-2017 Владислав Савлуков (80 кг), а также чемпион Европы 2014 года среди мужчин
«Сборная выступит оптимальным составом. К чемпионату мира белорусская команда подошла без травм и готова показать все, на что способна», — сказала старший тренер национальной команды Беларуси по таэквондо Юлия Суховицкая.
Всего на чемпионате мира по таэквондо WTF разыграют 16 комплектов наград, по восемь у женщин и мужчин. Соревнования пройдут
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