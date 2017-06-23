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23 июня 2017, 18:37 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Белорусские спортсмены выступят оптимальным составом на ЧМ по таэквондо WTF

23 июня, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят оптимальным составом на чемпионате мира по таэквондо версии WTF, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда на соревнованиях представлена исключительно мужским составом. В команду вошли бронзовый призер чемпионата мира по таэквондо среди военнослужащих 2014 года Илья Кокшинцев (весовая категория — 54 кг), молодой спортсмен из Жлобина Егор Никитенко (58 кг), курсант Могилевского института МВД Евгений Гейдель (63 кг), бронзовый призер международного турнира Austrian Open-2015 Николай Янукович (74 кг), серебряный призер рейтингового турнира Belgian Open-2017 Владислав Савлуков (80 кг), а также чемпион Европы 2014 года среди мужчин Арман-Маршалл Силла (свыше 87 кг).

«Сборная выступит оптимальным составом. К чемпионату мира белорусская команда подошла без травм и готова показать все, на что способна», — сказала старший тренер национальной команды Беларуси по таэквондо Юлия Суховицкая.

Всего на чемпионате мира по таэквондо WTF разыграют 16 комплектов наград, по восемь у женщин и мужчин. Соревнования пройдут 24—30 июня в Муджу (Южная Корея). За место на пьедестале поборются 973 атлета из 183 стран мира. Победитель каждой весовой категории получит 120 рейтинговых очков, которые нужные для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

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