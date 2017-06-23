Итоговый состав Bellator 180
Предлагаем ознакомится с «файткардом» предстоящего бойцовского шоу, который пройдет в
Нью-Йорке.
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Итоговый состав Bellator 180: Емельяненко — Митрион, Соннен — Сильва.
24 июня в
Состав участников турнира Bellator 180.
Бой в полутяжелом весе.
Чейл Соннен — Вандерлей Сильва.
Бой в тяжелом весе.
Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.
Титульный бой в легком весе.
Майкл Чендлер — Брент Примус.
Бой в легком весе.
Аарон Пико — Зак Фриман.
Бой в полутяжелом весе.
Райан Бейдер — Фил Дэвис.
Бой в полулегком весе.
Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида.
Бой в полусреднем весе.
Нейман Грейси — Дейв Марфон.
Бой в наилегчайшем весе.
Хитер Харди — Алис Яугер.
Бой в полусреднем весе.
Райан Кутюр — Хаим Гозали.
Бой в легком весе.
Жером Микл — Энтони Гьяччина.
Бой в полусреднем весе.
Джон Сальгадо — Хью МакКенна.
Бой в наилегчайшем весе.
Мэтт Риццо — Сержио да Сильва.
Бой в легком весе.
Брэдли Десайр — Нейт Гребб.
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