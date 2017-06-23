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Итоговый состав Bellator 180: Емельяненко — Митрион, Соннен — Сильва.

24 июня в Нью-Йорке состоится турнир Bellator 180, в рамках которого свой очередной поединок проведет легендарный боец ММА тяжеловес Федор Емельяненко. Его соперником станет американец Мэтт Митрион. Бой Емельяненко — Митрион станет со-главным событием шоу, а возглавит нью-йоркский турнир противостояние двух ветеранов-полутяжеловесов — американца Чейла Соннена и бразильца Вандерлея Сильвы.

Состав участников турнира Bellator 180.



Бой в полутяжелом весе.

Чейл Соннен — Вандерлей Сильва.



Бой в тяжелом весе.

Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.



Титульный бой в легком весе.

Майкл Чендлер — Брент Примус.



Бой в легком весе.

Аарон Пико — Зак Фриман.



Бой в полутяжелом весе.

Райан Бейдер — Фил Дэвис.



Бой в полулегком весе.

Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида.



Бой в полусреднем весе.

Нейман Грейси — Дейв Марфон.



Бой в наилегчайшем весе.

Хитер Харди — Алис Яугер.



Бой в полусреднем весе.

Райан Кутюр — Хаим Гозали.



Бой в легком весе.

Жером Микл — Энтони Гьяччина.



Бой в полусреднем весе.

Джон Сальгадо — Хью МакКенна.



Бой в наилегчайшем весе.

Мэтт Риццо — Сержио да Сильва.



Бой в легком весе.

Брэдли Десайр — Нейт Гребб.