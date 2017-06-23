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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30172171/
23 июня 2017, 17:10 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Итоговый состав Bellator 180

Предлагаем ознакомится с «файткардом» предстоящего бойцовского шоу, который пройдет в Нью-Йорке.

Предлагаем ознакомится с файткардом предстоящего бойцовского шоу который пройдет в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Итоговый состав Bellator 180: Емельяненко — Митрион, Соннен — Сильва.

24 июня в Нью-Йорке состоится турнир Bellator 180, в рамках которого свой очередной поединок проведет легендарный боец ММА тяжеловес Федор Емельяненко. Его соперником станет американец Мэтт Митрион. Бой Емельяненко — Митрион станет со-главным событием шоу, а возглавит нью-йоркский турнир противостояние двух ветеранов-полутяжеловесов — американца Чейла Соннена и бразильца Вандерлея Сильвы.

Состав участников турнира Bellator 180.

Бой в полутяжелом весе.
Чейл Соннен — Вандерлей Сильва.

Бой в тяжелом весе.
Федор Емельяненко — Мэтт Митрион.

Титульный бой в легком весе.
Майкл Чендлер — Брент Примус.

Бой в легком весе.
Аарон Пико — Зак Фриман.

Бой в полутяжелом весе.
Райан Бейдер — Фил Дэвис.

Бой в полулегком весе.
Джеймс Галлахер — Чинзо Мачида.

Бой в полусреднем весе.
Нейман Грейси — Дейв Марфон.

Бой в наилегчайшем весе.
Хитер Харди — Алис Яугер.

Бой в полусреднем весе.
Райан Кутюр — Хаим Гозали.

Бой в легком весе.
Жером Микл — Энтони Гьяччина.

Бой в полусреднем весе.
Джон Сальгадо — Хью МакКенна.

Бой в наилегчайшем весе.
Мэтт Риццо — Сержио да Сильва.

Бой в легком весе.
Брэдли Десайр — Нейт Гребб.
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