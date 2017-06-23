Нурмагомедов посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, выступающий в промоушене UFC, посетил реабилитационный центр для
детей-инвалидов.
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Видимо, что-то случилось...
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Видеоролик о посещении центра боец разместил в своём «инстаграме».
«Если у вас в жизни
Поверьте мне — это вам поможет, если, конечно, у вас доброе сердце, — написал Нурмагомедов в комментарии к видеоролику.
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