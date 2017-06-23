Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30172148/
23 июня 2017, 17:07 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, выступающий в промоушене UFC, посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Российский боец <span class=error>ММА</span> <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов выступающий в промоушене UFC посетил реабилитационный центр для <nobr>детей-инвалидов.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Видеоролик о посещении центра боец разместил в своём «инстаграме».

«Если у вас в жизни что-то не складывается или же вы недовольны чем-то, то я вам всем советую посещать вот такие реабилитационные центры или детские дома.

Поверьте мне — это вам поможет, если, конечно, у вас доброе сердце, — написал Нурмагомедов в комментарии к видеоролику.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?