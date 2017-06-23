Емельяненко vs Митрион. Человек и гора

Все главное об этом поединке было сказано еще в феврале. Примерно тогда же с аукциона был продан «свитер абсолютной победы» Федора Емельяненко, который он носил в те годы, когда не проигрывал и считался Самым Сильным человеком на планете. А Мэтт Митрион, казалось, потерял все и получил новый шанс — Федор Емельяненко предпочел не выбирать нового соперника из предложенных кандидатур, а провести второй раз подготовку к бою с Митрионом.

ЧЕЛОВЕК И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

С февраля, когда эти двое должны были драться, — изменилось немногое. Мэтт все еще бывший игрок в американский футбол, бывший боец UFC, который любит влезть в драку, а потом жаловаться на головную боль. Но Митрион умеет держать удар и умеет бить — сейчас этого для победы над бойцом, ранее известным как Последний Император, — вполне достаточно.

Федор дважды проходил один и тот же тренировочный лагерь, но оба раза, похоже, в числе его спарринг-партнеров не было никого сравнимого размером с Мэттом. Федор, конечно, всегда может сказать, что справлялся с соперниками разных габаритов, разного роста и длины рук — и в 190 см роста Мэтта нет ничего особенного. Но Мэтт в отличие от Джадипа Сингха, Хонг Ман Чоя и, например, Зулузиньо — умеет использовать свои габариты и свою мощь. Помножьте это на то, что Федор в последнее время совсем не проявляет своих прежних навыков в части борьбы — и этого достаточно, чтобы всерьез засомневаться, нужен ли Емельяненко такой бой.

Проигрывал Мэтт обычно большим и мощным ребятам — и побеждал таких же. Митрион, конечно, может быть не очень здоров, опять, не слишком хорошо готов, потому что он вообще не фанат тренировок, особенно если еще и нельзя выпивать, в чем не раз признавался — но с такими, как Федор он тоже не дрался. Похожих просто не было.

БОИ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ

Федор Емельяненко насобирал себе в коллекцию скальпов соперников разных и разнообразных. Были легенды прошлого, японские рестлеры, американские именитые бойцы на взлете, даже один индийский кикбоксер в японском фрик-промоушене и бразильский боксер-профессионал, повыступавший в свое удовольствие даже в UFC. В общем, у Федора этого добра много — примерно как у Федора Конюхова отметок с визами в паспорте. В лучшие годы Емельяненеко и путешествовал по миру, как Конюхов, и везде был победителем.

Сначала он шел к славе, к мировому признанию. Затем его путешествие превратилось в возвращение, путь домой, куда он шел долго, там его ждали, и в итоге дома он карьеру и завершил, и мало кто верил, что Емельяненко вновь вернется на большую дорогу. Но он встал и пошел.

Бой с Митрионом — отдельное маленькое путешествие, где задача — взобраться на гору и увидеть, есть ли за ней что-то, к чему стоит двигаться прямо сейчас. Или, возможно, стоит развернуться на 180 градусов и отправиться вновь в Японию или Россию. «Сайтама-Арена» в Токио, например, всегда ждет.

Другой бой у подножия той же горы — это Чейл Соннен и Вандерлей Сильва, два бойца, являющиеся лишь призраками своих прежних больших побед, тенью себя в прошлом, и победитель этого боя — отличный вариант для поединка с Федором, на внеочередном PPV-турнире Bellator. Если, конечно, Федор победит.

КУЛАКОМ В ЛИЦО

Боец, говорят, хорош настолько, насколько был хорош его последний бой. В бою с Фабио Мальдонадо Федор проявил характер и волю, но здесь пропускать нельзя, потому что вряд ли встающий с настила окровавленный Федор потрясет Митриона настолько, что сломает ему план на бой. Да, наверное, и никакого плана на бой не будет. Задача обоих бойцов — попасть как можно скорее и добить. Если у Мэтта этого не выйдет в самом начале боя — то Мэтту по прозвищу Мясная Голова останется только молиться о том, что у Федора силы закончатся раньше.