Президент Всемирной федерации тхэквондо Чон Вон Чо переизбран на пятый срок

В пятницу в южнокорейском Муджу прошла генеральная ассамблея WTF. Чон Вон Чо был переизбран еще на четыре года.

«Спасибо за вашу уверенность в моей кандидатуре и за вашу поддержку», — сказал президент WTF после переизбрания.

Также на генассамблее были избраны члены совета WTF. Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов стал одним из трех европейских представителей, наряду с чиновниками из Испании и Турции, которые вошли в Совет.

Следующая генеральная ассамблея Всемирной федерации тхэквондо пройдет в тунисском городе Хаммамет.