Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30166173/
23 июня 2017, 10:37 | Летние: Единоборства | ТАСС

Тренер Емельяненко считает борьбу слабой стороной бойца Митриона

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Борьба является слабой стороной соперника российского бойца Федора Емельяненко американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Питер Тайссе.

В стойке американец боец действует хорошо считает тренер Федора Емельяненко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«В стойке Митрион хорош. А вот в борьбе он слабее, именно в этом и есть его слабое место», — отметил Тайссе.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Заместитель комиссионера лиги: вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрыт

Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге будет закрыта 23 июня из-за праздника выпускников

Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018