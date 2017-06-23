Нурмагомедов: Лето посвящу подготовке, а осенью проведу бой с Фергюсоном

«Сейчас я лечусь в санатории, прохожу реабилитацию. Точную дату возвращения сказать пока не могу, но это точно будет осень. Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой. Будет повторение того боя, в котором я не смог принять участие ранее. Другой соперник меня не интересует. Если ты начал дело, то нужно его закончить», — сказал Нурмагомедов в интервью RT.



Нурмагомедов и Фергюсон должны были разыграть титул временного чемпиона в марте текущего года, однако их бой был отменён после возникновения проблем со здоровьем у россиянина из-за сгонки веса.