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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30163303/
23 июня 2017, 1:15 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Лето посвящу подготовке, а осенью проведу бой с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что не отказывается от идеи провести поединок против Тони Фергюсона.

Российский боец смешанных единоборств <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов подчеркнул что не отказывается от идеи провести поединок против Тони Фергюсона. Увеличить
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«Сейчас я лечусь в санатории, прохожу реабилитацию. Точную дату возвращения сказать пока не могу, но это точно будет осень. Лето я посвящу подготовке, а осенью проведу бой. Будет повторение того боя, в котором я не смог принять участие ранее. Другой соперник меня не интересует. Если ты начал дело, то нужно его закончить», — сказал Нурмагомедов в интервью RT.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были разыграть титул временного чемпиона в марте текущего года, однако их бой был отменён после возникновения проблем со здоровьем у россиянина из-за сгонки веса.
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