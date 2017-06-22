Федор Емельяненко: Никогда не считал себя лучшим

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я никогда не считал себя лучшим. Боец может в любой момент проиграть. И есть бойцы, которые, например, превосходят меня в какой-то оборонительной технике», — приводит слова Емельяненко MMA Fighting.

С 2000 по 2009 год Емельяненко провёл 29 боёв и не потерпел ни одного поражения. Всего на счету россиянина 41 бой в MMA, 36 из которых он выиграл. Он был чемпионом мира в тяжёлом весе по версии организаций Pride и Rings.