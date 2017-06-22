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22 июня 2017, 0:18 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Федор Емельяненко: Никогда не считал себя лучшим

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что не считает себя величайшим бойцом всех времён.

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил что не считает себя величайшим бойцом всех времён. Увеличить
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«Я никогда не считал себя лучшим. Боец может в любой момент проиграть. И есть бойцы, которые, например, превосходят меня в какой-то оборонительной технике», — приводит слова Емельяненко MMA Fighting.

С 2000 по 2009 год Емельяненко провёл 29 боёв и не потерпел ни одного поражения. Всего на счету россиянина 41 бой в MMA, 36 из которых он выиграл. Он был чемпионом мира в тяжёлом весе по версии организаций Pride и Rings.
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