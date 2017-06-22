Федор Емельяненко: Никогда не считал себя лучшим
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что не считает себя величайшим бойцом всех времён.
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«Я никогда не считал себя лучшим. Боец может в любой момент проиграть. И есть бойцы, которые, например, превосходят меня в
С 2000 по 2009 год Емельяненко провёл 29 боёв и не потерпел ни одного поражения. Всего на счету россиянина 41 бой в MMA, 36 из которых он выиграл. Он был чемпионом мира в тяжёлом весе по версии организаций Pride и Rings.
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