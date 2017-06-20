Хорхе Масвидал и Стивен Томпсон согласны провести бой друг с другом
Полусредневесы UFC Стивен Томпсон и Хорхе Масвидал в минувшие выходные отвечали на вопросы фанатов в рамках
медиа-мероприятия UFC в Сингапуре.
Оба бойца выразили свое желание провести поединок друг против друга и подтвердили, что их бой в настоящий момент находится в разработке UFC. Стивен Томпсон: «Пока ничего официального, но мы оба хотим этот бой. Мы определенно хотим выйти в восьмиугольник и померяться силами. Я считаю, что он выиграл свой последний бой против Дэмиана Майи. Он очень хороший ударник, и это должен быть настоящий фейерверк». Хорхе Масвидал: «Стивен делает вещи, которые никто в дивизионе не делает. Только он использует карате на столь высоком уровне. Я должен буду найти специальных
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