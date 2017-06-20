Федор Емельяненко заявил, что пригласил бы Дональда Трампа на бой с Митрионом

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Бой Емельяненко и Митриона пройдет в Нью-Йорке 24 июня в рамках бойцовского вечера Bellator 180.

«Да, я был бы рад, если бы Трамп пришел поддержать нас в бою с Мэттом», — заявил Емельяненко в эфире передачи MMA Hour, отвечая на вопрос, пригласил бы он Трампа на предстоящий бой.

Ранее компания Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Сам Трамп был на бое Емельяненко и знаком с российским бойцом.