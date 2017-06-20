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20 июня 2017, 10:43 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Федор Емельяненко заявил, что пригласил бы Дональда Трампа на бой с Митрионом

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко заявил, что хотел бы пригласить президента США Дональда Трампа на бой с американцем Мэттом Митрионом.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский боец смешанных единоборств (<span class=error>ММА</span>) Федор Емельяненко заявил что хотел бы пригласить президента США <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Трампа</span> на бой с американцем <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Митрионом</span>. Увеличить
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Бой Емельяненко и Митриона пройдет в Нью-Йорке 24 июня в рамках бойцовского вечера Bellator 180.

«Да, я был бы рад, если бы Трамп пришел поддержать нас в бою с Мэттом», — заявил Емельяненко в эфире передачи MMA Hour, отвечая на вопрос, пригласил бы он Трампа на предстоящий бой.

Ранее компания Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Сам Трамп был на бое Емельяненко и знаком с российским бойцом.
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