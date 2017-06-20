Казахстанские бойцы ММА спели акапелла гимн РК на чемпионате Азии
16 июня в Сингапуре завершился чемпионат Азии по ММА, где Казахстан завоевал 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
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Во время награждения призеров весовой категории до 56,7 кг, где чемпионом стал Ерназ Мусабек, организаторы перепутали запись и поставили старый гимн.
Ситуацию прокомментировал в социальной сети Instagram чемпион Азии Ерназ Мусабек: «Меня переполняла гордость за то, что я имею честь поднять флаг своей страны на международной арене. Я чувствовал поддержку не только от близких, которые остались дома, но и от сотрудников посольства Казахстана в Сингапуре. Они не пропускали ни одного дня соревнований, поддерживая нас. По поводу инцидента с гимном, представителями посольства была передана правильная версия государственного гимна, но организаторы перепутали и поставили свою версию. Тогда я предложил спеть гимн самим, ведь казахи — самые большие патриоты своей страны!»
Председатель Ассоциации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов также высказал свое мнение по данному поводу: «В чужой стране мы в полной мере ощутили казахское гостеприимство и всецелую поддержку нашей команды сотрудниками посольства Казахстана в Сингапуре. Представители посольства взяли на себя все организационные моменты и даже заблаговременно передали правильную версию государственного гимна РК, но
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