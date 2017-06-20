Казахстанские бойцы ММА спели акапелла гимн РК на чемпионате Азии

Во время награждения призеров весовой категории до 56,7 кг, где чемпионом стал Ерназ Мусабек, организаторы перепутали запись и поставили старый гимн.



Ситуацию прокомментировал в социальной сети Instagram чемпион Азии Ерназ Мусабек: «Меня переполняла гордость за то, что я имею честь поднять флаг своей страны на международной арене. Я чувствовал поддержку не только от близких, которые остались дома, но и от сотрудников посольства Казахстана в Сингапуре. Они не пропускали ни одного дня соревнований, поддерживая нас. По поводу инцидента с гимном, представителями посольства была передана правильная версия государственного гимна, но организаторы перепутали и поставили свою версию. Тогда я предложил спеть гимн самим, ведь казахи — самые большие патриоты своей страны!»



Председатель Ассоциации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов также высказал свое мнение по данному поводу: «В чужой стране мы в полной мере ощутили казахское гостеприимство и всецелую поддержку нашей команды сотрудниками посольства Казахстана в Сингапуре. Представители посольства взяли на себя все организационные моменты и даже заблаговременно передали правильную версию государственного гимна РК, но почему-то организаторы включили свою запись, которая оказалась старой. Наши бойцы не только произвели фурор на данном чемпионате, но и показали, насколько они преданы своей стране. Ерназ Мусабек предложил исполнить гимн акапелла. Именно в этот момент в зале царил дух единства и патриотизма. Представители других стран аплодировали и выразили нам свое почтение. Хотелось бы выразить огромную благодарность послу Казахстана в Сингапуре Усену Сулеймену и сотрудникам посольства».