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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30120826/
19 июня 2017, 15:47 | Летние: Единоборства | УНИАН

Украинские кикбоксеры завоевали 21 награду Кубка мира в Италии

В итальянском Римини завершился Кубок мира по кикбоксингу по версии Всемирной ассоциации кикбоксерських организаций (WAKO). Участие в нынешнем турнире приняли 1200 участников из 40 стран мира. Украину представляли 34 спортсмена.

Сборная Украины проявила себя наилучшим образом на престижных соревнованиях по кикбоксингу. Увеличить
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По итогам турнира в медальной копилке «сине-желтой» сборной 21 награда — восемь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Сильнейшими в разделе «кик-лайт» стали Артур Руденко (57 кг), Владимир Демчук (69 кг) и Павел Замятин (74 кг).

Трижды украинцы поднимались на первую ступеньку пьедестала в разделе «фулл-контакт» — Юрий Перетятько (67 кг), Игорь Приходько (86 кг) и Иван Ткаченко (91 кг +).

Александр Желепа (94 кг) одержал победу в разделе «лайт-контакт», а Юлия Карманова стала лучшей в музыкальных упражнениях.
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