Сестра Тима Хага подтвердила смерть брата, впавшего в кому после нокаута

Ранее сообщалось, что Хаг Впал в кому после поражения нокаутом от Адама Брейвуда в боксёрском поединке, состоявшемся 16 июня в Эдмонтоне. По информации одних источников утверждалось, что врачи констатировали смерть мозга Хага спустя два часа после его доставки в больницу. По другим данным, он был всё ещё жив, но находился в критическом состоянии.



«С невероятной печалью и горем сообщаю, что Тим сегодня скончался. Он был окружён семьёй, слушая свои любимые песни. Нам будет сильно его не хватать», — сообщила Нил в официальном пресс-релизе, текст которого приводит The Sun.