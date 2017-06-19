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19 июня 2017, 13:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Сестра Тима Хага подтвердила смерть брата, впавшего в кому после нокаута

Сестра бывшего бойца тяжёлого дивизиона UFC Тима Хага Джеки Нил официально подтвердила смерть своего брата.

Ранее сообщалось, что Хаг Впал в кому после поражения нокаутом от Адама Брейвуда в боксёрском поединке, состоявшемся 16 июня в Эдмонтоне. По информации одних источников утверждалось, что врачи констатировали смерть мозга Хага спустя два часа после его доставки в больницу. По другим данным, он был всё ещё жив, но находился в критическом состоянии.

«С невероятной печалью и горем сообщаю, что Тим сегодня скончался. Он был окружён семьёй, слушая свои любимые песни. Нам будет сильно его не хватать», — сообщила Нил в официальном пресс-релизе, текст которого приводит The Sun.
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