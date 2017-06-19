Экс-боец UFC умер после нокаута

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18 июня бывший боец UFC канадец Тим Хаг скончался в больнице после тяжелого нокаута, полученного им в любительском боксерском поединке против соотечественника Адама Брейдвуда, известного в прошлом игрока в американский футбол. Бой состоялся 16 июня в Эдмонтоне на арене Shaw Conference Center.

В ходе встречи 34-летний Хаг несколько раз побывал в нокдауне перед тем, как оказаться в тяжелом нокауте.

Врачи попытались привести пострадавшего в чувство, однако успеха в этом не достигли — уже в раздевалке спортсмен вновь потерял сознание, после чего был доставлен в больницу с внутричерепным кровотечением в состоянии комы.

А уже спустя пару часов медиками была констатирована смерть мозга Хага.

Позднее известие о кончине бойца подтвердила сестра Тима Джеки Нил.

«С невероятной печалью, сожалением и горем сообщаю, что мой брат сегодня скончался.

В этот момент он был в окружении семьи слушал свои любимые песни. Мы будем скучать по нему очень сильно, — написала родственница погибшего на своей странице в фейсбуке.

По информации CBC, расследованием подробностей происшествия займется Комиссия Эдмонтона по боевым видам спорта — сотрудники органа опросят судей, врачей и инспекторов поединка для установления причин трагедии.

Кроме того, в СМИ сообщается, что к смерти Хага мог привести тренировочный бой, проведенный им пару месяцев назад.

Та встреча якобы проходила по правилам бокса, однако оппоненты использовали перчатки ММА, являющиеся непригодными для боксерских спаррингов.

Уточняется, что после поединка Тим чувствовал себя плохо, но в клинику решил не обращаться.

Тим Хаг, являвшийся специалистом в джиу-джитсу, пришел в ММА в 2006 году, на время оставив свою преподавательскую деятельность — канадский тяжеловес работал учителем английского языка.

Удачно стартовав в боях без правил, Хаг был приглашен знаковым промоушеном UFC для проведения поединков под эгидой организации.

В UFC Тим выступал вплоть до 2011 года, когда потерпел тяжелейшее поражение от известного американского бойца Мэтт Митриона, в результате которого UFC прекратила с ним сотрудничество.

При этом в боях без правил Хаг соревновался до 2015 года —.

свой последний поединок в ММА канадец провел на турнире в Сочи, проиграв за 33 секунды поляку Михалу Андрущаку.

В то же время свои заключительный бой в боксе — до той самой злосчастной встречи в Эдмонтоне — спортсмен провел в апреле этого года с соотечественником Джаредом Килкенни, проиграв техническим нокаутом.

Согласно заявлениям учителей школы, где работал Хаг, этим летом боец собирался возглавить летний спортивный лагерь для учеников, у которых он пользовался большой популярностью.

По словам директора образовательного учреждения, в данный момент любой из учеников Хага может обратиться за психологической помощью в связи со скоропостижной кончиной преподавателя.

«Хаг был любим всеми — и детьми, и коллегами. Ученики восхищались им, равнялись на него. Он был важнейшей частью нашего школьного сообщества. Нашим сердцам сейчас очень тяжело», — подчеркнула директор.

Добавим, что соперник Тима по его последнего бою — Адам Брейдвуд — еще несколько лет назад также не являлся профессиональным боксером.

33-летний канадец более пяти лет выступал в известной в Северной Америке Канадской футбольной лиге, защищая цвета команды «Эдмонтон Эскимос».

Одним из главных талантов игрока в американский футбол была его физическая мощь — Брейдвуд даже дважды выигрывал титул самого сильного человека штата Вашингтон.

Интересно, что выступать на ринге Адам начал еще во время своей игры за «эскимосов», в 2007 году проведя победный поединок по правилам ММА против соотечественника Райан Джиммо.

Регулярно же в боях — правда, уже сугубо боксерских — Брейдвуд стал участвовать уже после ухода из американского футбола в 2010-м.

При этом едва ли не каждый соперник боксера после встречи с ним отмечал, что Адам обладает мощнейшим ударом, попадать под который совершенно не стоит.