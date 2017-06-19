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19 июня 2017, 8:46 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Экс-боец UFC Хаг впал в кому после поражения нокаутом

Бывший боец тяжелого дивизиона UFC Тим Хаг впал в кому после нокаута в боксерском поединке.

Во время боя с Адамом Брейдвудом Хаг дважды оказывался на полу прежде, чем попал в нокаут. В раздевалке боец потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Через два часа медики объявили, что мозг Хага умер. Напомним, поединок прошел 16 июня в Эдмонтоне.

По последним данным, Хаг все еще находится в критическом состоянии, сообщает Larry Brown Sports.
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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг скончался на 35-м году жизни в результате травм, полученных во время любительского боксерского поединка. Об этом сообщает портал World boxing news.
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