Экс-боец UFC Хаг впал в кому после поражения нокаутом

Во время боя с Адамом Брейдвудом Хаг дважды оказывался на полу прежде, чем попал в нокаут. В раздевалке боец потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Через два часа медики объявили, что мозг Хага умер. Напомним, поединок прошел 16 июня в Эдмонтоне.

По последним данным, Хаг все еще находится в критическом состоянии, сообщает Larry Brown Sports.