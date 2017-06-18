Митрион: 24 июня Фёдор Емельяненко будет в нокауте
Боец смешанного стиля Мэтт Митрион уверен, что победит россиянина Фёдора Емельяненко в их поединке 24 июня.
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«Я понимаю, что он легенда. Понимаю, чего он добился в своей карьере. Но мне платят не для того, чтобы я замер от восхищения. Так что я выйду, буду бить, и мою руку поднимут вверх. Фёдор будет в нокауте. 24 июня будет моим последним шансом ударить Фёдора Емельяненко по лицу. Я ожидаю, что он будет в своей лучшей форме. Но мало кто в мире может выдержать мой удар. А выдерживать эти удары три раунда? Никто», — приводит слова Митриона MMA Weekly.
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