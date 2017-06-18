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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30110659/
18 июня 2017, 15:39 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Макс Холлоуэй: Макгрегор не вернется в ММА после боя с Мейвезером

По мнению действующего чемпиона в полулегком весе (66 кг) Макса Холлоуэйя, чемпион в легком весе (70 кг) Конор Макгрегор не вернется в октагоне после поединка с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Когда Макгрегор получит чек за бой против Мейвезера, ему больше не захочется драться. Думаю, Конор не вернется в UFC. Зачем ему будет нужно драться, если он станет богатым человеком. Какой в этом смысл?, — приводит слова Макса mmafighting.com.

Напомним, что бой Макгрегора против Мейвезера пройдет 26 августа на T-Mobile арене в Лас-Вегасе. штат Невада.
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