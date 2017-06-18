Макс Холлоуэй: Макгрегор не вернется в ММА после боя с Мейвезером

«Когда Макгрегор получит чек за бой против Мейвезера, ему больше не захочется драться. Думаю, Конор не вернется в UFC. Зачем ему будет нужно драться, если он станет богатым человеком. Какой в этом смысл?, — приводит слова Макса mmafighting.com.

Напомним, что бой Макгрегора против Мейвезера пройдет 26 августа на T-Mobile арене в Лас-Вегасе. штат Невада.