Макс Холлоуэй: Макгрегор не вернется в ММА после боя с Мейвезером
По мнению действующего чемпиона в полулегком весе (66 кг) Макса Холлоуэйя, чемпион в легком весе (70 кг) Конор Макгрегор не вернется в октагоне после поединка с Флойдом Мейвезером-младшим.
«Когда Макгрегор получит чек за бой против Мейвезера, ему больше не захочется драться. Думаю, Конор не вернется в UFC. Зачем ему будет нужно драться, если он станет богатым человеком. Какой в этом смысл?, — приводит слова Макса mmafighting.com.
Напомним, что бой Макгрегора против Мейвезера пройдет 26 августа на
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