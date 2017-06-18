Состояние Мэтта Хьюза после ДТП стабильно тяжелое
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (77 кг) Мэтт Хьюз все еще находится в больнице после произошедшего ДТП. Накануне, Хьюз находясь за рулем своего пикапа попал в столкновение с поездом, в результате чего был доставлен в больницу с
черепно-мозговой травмой.
Как сообщает брат Мэтта, состояние Хьюза оценивается как стабильно тяжелое. Боец не приходит в сознание, однако может сжать руки. Врачи дают положительный прогноз касательно выздоровления бойца.
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