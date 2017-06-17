Холли Холм нокаутировала соперницу на UFC Fight Night 11 и прервала серию из трех поражений

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Поединок легчайшего веса завершился в третьем раунде, когда экс-чемпионка UFC в легком весе отправила соперницу в нокаут.

Эта победа позволила 35-летней Холм прервать серию из трех подряд поражений. В декабре 2015 года она сенсационно нокаутировала доселе непобедимую Ронду Роузи, после чего досрочно проиграла американке Мише Тейт, кыргызстанке Валентине Шевченко и голландке Жермейн де Рандамье.

В соглавном бою белорус Андрей Арловский, выступающий в тяжелом весе, единогласным решением судей проиграл поляку Марчину Тыбыру.