Холли Холм нокаутировала соперницу на UFC Fight Night 11 и прервала серию из трех поражений
Американка Холли Холм победила бразильянку Бет Коррейю в главном бою турнира UFC Fight Nitghts 111 в Сингапуре, передает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок легчайшего веса завершился в третьем раунде, когда
Эта победа позволила 35-летней Холм прервать серию из трех подряд поражений. В декабре 2015 года она сенсационно нокаутировала доселе непобедимую Ронду Роузи, после чего досрочно проиграла американке Мише Тейт, кыргызстанке Валентине Шевченко и голландке Жермейн де Рандамье.
В соглавном бою белорус Андрей Арловский, выступающий в тяжелом весе, единогласным решением судей проиграл поляку Марчину Тыбыру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter