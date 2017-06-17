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17 июня 2017, 11:36 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Емельяненко: Для любого бойца деньги играют важную роль

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко заверил, что вернулся в бои не из-за денег, но не стал отрицать их важную роль в единоборствах.

Российский боец <span class=error>ММА</span> Фёдор Емельяненко заверил что вернулся в бои не <nobr>из-за </nobr>денег но не стал отрицать их важную роль в единоборствах. Увеличить
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24 июня Емельяненко сразится с Мэттом Митрионом.

«Я вернулся, потому что я боец. Для любого бойца деньги играют важную роль. Ведь это его работа, и он должен содержать семью, оплачивать тренировки и всё остальное. Когда ведёшь переговоры о поединке, ты должен принимать такие вещи во внимание. Конечно, ты всегда ищешь лучший финансовый вариант из возможных», — приводит слова Емельяненко Sherdog.
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