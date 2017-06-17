Емельяненко: Для любого бойца деньги играют важную роль

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24 июня Емельяненко сразится с Мэттом Митрионом.

«Я вернулся, потому что я боец. Для любого бойца деньги играют важную роль. Ведь это его работа, и он должен содержать семью, оплачивать тренировки и всё остальное. Когда ведёшь переговоры о поединке, ты должен принимать такие вещи во внимание. Конечно, ты всегда ищешь лучший финансовый вариант из возможных», — приводит слова Емельяненко Sherdog.