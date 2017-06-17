Сергей Харитонов: Бой с Сокуджи прошел по моему плану

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В китайском городе Харбин 15 июня состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 80. Одним из самых эффектных поединков вечера стала встреча известного российского бойца ММА Сергея Харитонова (25−6) и бывшего участника UFC камерунца Рамо Тьерри Сокуджи (18−18), проживающего в США. После недолгой разведки оба спортсмена перешли в перестрелку мощнейшими ударами, в которой сильнее и точнее оказался российский тяжеловес — Харитонов отправил Сокуджи в тяжелейший нокаут уже на 40-й секунде боя. Судья сразу же остановил схватку, засчитав победу спортсмену из России.

Сразу после поединка Сергей Харитонов дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о тактическом плане на бой, своем самочувствии и планах на ближайшие поединки.

— Со стороны показалось, что победа далась вам довольно легко — вы потратили всего 40 секунд, чтобы отправить Сокуджи в нокаут…

— Для того чтобы на это ушло 40 секунд, я провел несколько месяцев изнурительных тренировок. Не могу сказать, что планировал закончить бой так быстро. Напротив, мы всегда готовимся работать до конца поединка, все раунды. В этом случае, помимо хорошей подготовки, мне помогла и удача — я поймал Тьерри на встречный удар и нокаутировал его. Но не думайте, что это был «лаки панч» (случайное неожиданное попадание. — «Известия») — всё прошло по моему плану.

— Как проходила подготовка к бою?

— Всё было отлично. Я, как всегда, проводил тренировочный сбор в Таиланде вместе со своей командой. Результаты подготовки вы увидели в поединке. Думаю, комментарии тут излишни.

— Ожидали столь быстрой победы?

— Я хотел выиграть нокаутом, не буду этого скрывать. Безусловно, зрители любят яркие красочные поединки, и я старался их порадовать. Но в любом случае главное — это итоговый результат.

— У вашего оппонента не самый серьезный послужной список — количество его поражений после этого боя сравнялось с количеством побед…

— Если вы считаете его слабым бойцом, можете выйти с ним в ринг и убедиться в обратном.

— Впереди у вас очередной бой в Bellator. Есть информация о будущем сопернике?

— Честно говоря, мне абсолютно всё равно с кем драться — я готов к любому сопернику. Безусловно, есть желание взять реванш у Айялы за досадное поражение в нашей первой встрече, но, повторюсь, я готов сражаться с кем угодно.

— В ближайшие выходные свой дебютный бой в Bellator проведет Федор Емельяненко. Дадите ему какие-то советы?

— Федор — достаточно опытный боец. Не думаю, что я расскажу ему что-то новое. Уверен, он проведет отличный бой и добьется необходимого результата. Со своей стороны могу лишь пожелать ему удачи.

Сергей Харитонов дебютировал в качестве профессионала на турнире в Ялте в 2000 году. Все три поединка он завершил досрочно. На соревнованиях в Екатеринбурге российскому тяжеловесу также не было равных: два боя — две победы. Столь яркие выступления не могли остаться незамеченными, и вскоре Сергея пригласил в свои ряды ведущий японский промоушен того времени Pride, в котором уже выступал легендарный российский боец Федор Емельяненко. За время выступлений в Японии поражения от Харитонова потерпели такие звезды ММА, как Сэмми Шилт, Педро Риззо, Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим и Андрей Орловский. В 2006 году в финале Гран-при Pride Харитонову достался в соперники младший брат Федора Емельяненко — Александр. Несмотря на упорную борьбу, Сергей потерпел поражение на шестой минуте первого раунда — бой был остановлен судьями.

На сегодня в активе российского тяжеловеса 31 бой в ММА, в 25 из которых он одержал победу. 15 раз Харитонов отправлял своих соперников в нокаут, девять раз заставлял их сдаться, и лишь однажды для признания победы ему пришлось дожидаться вердикта судей.