Федор Емельяненко заявил, что хочет как можно дольше продолжать спортивную карьеру
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет как можно дольше продолжать карьеру спортсмена. Об этом он заявил в ходе телефонной конференции.
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«Как любой спортсмен, я хочу выступать как можно дольше. У нас контракт с Bellator на три боя, и если все будет хорошо, я продолжу драться», — сказал 40-летний Емельяненко.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо.
В своем следующем поединке россиянин 24 июня в
Емельяненко провел первый поединок в ММА в 2000 году.
Всего в активе бойца 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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