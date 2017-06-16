Федор Емельяненко заявил, что травмы не беспокоят его перед боем с Митрионом

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«Я готовился в Голландии с местными тренерами. Мои спарринг-партнеры имитировали Мэтта Митриона, а сама подготовка прошла хорошо. Меня не беспокоили травмы, поэтому все прошло хорошо», — сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.