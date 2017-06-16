Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30100882/
16 июня 2017, 21:41 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко заявил, что травмы не беспокоят его перед боем с Митрионом

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что его не беспокоили травмы при подготовке к поединку против американца Мэтта Митриона. Об этом Емельяненко заявил в ходе телефонной конференции.

Федор Емельяненко заявил что травмы не беспокоят его перед боем с Митрионом - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я готовился в Голландии с местными тренерами. Мои спарринг-партнеры имитировали Мэтта Митриона, а сама подготовка прошла хорошо. Меня не беспокоили травмы, поэтому все прошло хорошо», — сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца Митриона

Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца Митриона

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что хочет досрочно победить американца Мэтта Митриона в поединке 24 июня. Об этом Емельяненко заявил в ходе телефонной конференции, отвечая на вопрос ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфире

Федор Емельяненко заявил, что хочет как можно дольше продолжать спортивную карьеру

Боксер Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS