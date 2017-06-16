Нижегородский боец Вячеслав Василевский проведет следующий поединок 23 июля в США
Нижегородский боец Вячеслав Василевский проведёт следующий поединок 23 июля в США на турнире АСВ 65. Об этом сообщается на официальном сайте промоушена Absolute Championship Berkut (ACB) 15 июня 2017 года.
Согласно информации, соперником Василевского на турнире, который пройдет в Онтарио, Калифорния, станет американский боец Уилл Ноланд. За свою карьеру Ноланд провел 23 поединка по правилам боёв смешанного стиля, 17 из которых выиграл, а шесть проиграл.
Вячеслав Василевский (28 побед, пять поражений) в своем последнем на данный момент поединке, который состоялся 15 апреля в Москве, добился досрочной победы над Ибрагимом Чужигаевым. На четвёртой минуте второго раунда нижегородец провёл удушающий прием. Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года Вячеслав Василевский завоевал золотую медаль на чемпионате России по боевому самбо.
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