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16 июня 2017, 10:34 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Сборная Казахстана по смешанным единоборствам завоевала восемь медалей на чемпионате Азии

Сборная Казахстана по смешанным единоборствам завоевала три золотые, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Азии в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На счету спортсменов три золотые две серебряные и три бронзовые награды. Увеличить
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Это соревнование проводила самая престижная любительская организация IMMAF. На высшую ступень пьедестала по итогам турнира поднялись Жан Кенжебаев (Алматы), Олжас Молдагалиев (Атырау) и Ерназ Мусабек (Астана). Серебряные награды в активе Бекзата Жассия (Шымкент) и Аяна Турсына (Алматы). Бронзовые медали заработали Джохар Таймусханов (Костанай), Мейрамбек Демеубаев (Астана) и Кудайберген Толеубаев (Караганды).

«Мы очень рады, что наши ребята показали такой отличный результат! От себя лично и от имени нашей федерации поздравляю весь Казахстан и всех любителей спорта с таким результатом! Все соревнования IMMAF проходят при поддержке UFC, и на наших ребят смотрит весь мир и все спортивные функционеры, а это дает шанс войти в элиту профессионального спорта», — отметил президент федерации KZMMAF Микаил Надиров. Казахстанская Федерация Смешанных Единоборств KZMMAF является членом международной федерации IMMAF с 2015 года.

Отметим, что чемпионат Азии по смешанным единоборствам стартовал 13 июня и проходит при поддержке промоушена UFC. Завтра, 17 июня, состоится закрытие континентального спортивного форума. Заключительным аккордом спортивного фестиваля станет турнир UFC Fight Nights 111.

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Восемь казахстанцев вышли в полуфинал чемпионата Азии по ММА в Сингапуре

Восемь казахстанцев вышли в полуфинал чемпионата Азии по ММА в Сингапуре

В эти дни, с 12 по 16 июня в Сингапуре, в рамках недели UFC, проходит Открытый чемпионат Азии по ММА, в котором принимают участие 66 участников из 15 стран со всех континентов. Национальная сборная Казахстана по ММА представлена девятью бойцами в восьми весовых категориях, сообщает пресс-служба Посольства Казахстана в Сингапуре со ссылкой на Федерацию ММА Казахстана.
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