Харитонов. Триумф за 40 секунд
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал досрочную победу на турнире M-1 Challenge в китайском Харбине.
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В этот раз главного боя вечера фанатам ждать достаточно долго, но и кроме топового поединка посмотреть в этот вечер было на что. Единоборства в Китае набирают обороты, и вечера организовываются весьма на хорошем уровне, не говоря уже об уровне боев, которые подбирают в кард. Этот рынок только начинают осваивать, и того, кто сумеет на нем закрепиться, ждут очень и очень хорошие перспективы. Вечер с участием Харитонова и других российских бойцов стал тому замечательной иллюстрацией.
СУДЬЯ ОСТАНОВИЛ РАСПРАВУ
Конечно, Сергей Харитонов был фаворитом в этом бою с американцем камерунского происхождения Рамо Тьерри Сокуджу. Об этом говорил и его более убедительный послужной список, и более богатый опыт и, наконец, бэкграунд обоих соперников. Однако была и интрига —
Когда противники вышли в рейдж, первое, что бросилось в глаза — это разница в росте и габаритах. Харитонов ощутимо тяжелее своего соперника, но при этом после начала поединка не уступал ему в скорости. Оба бойца начали сражение активно, оба — попадали. Американец даже нанес несколько неплохих ударов, но впрочем, были ли они ощутимы для его более габаритного россиянина — большой вопрос.
Попадал и Харитонов, и это уже было существенной проблемой для Сокуджу, который
ХАРИТОНОВ НЕ УСПЕЛ ВСПОТЕТЬ
— Да, пропустил несколько ударов, — сказал Харитонов после боя. — Но все нормально, чувствую себя отлично. Хочу выразить огромную благодарность людям, которые помогли мне подготовиться к этому турниру. Мы замечательно подготовились, чувствую, что я в отличной форме.
После таких боев возникает вполне справедливое ощущение, что Харитонов больше сил потратил на спаррингах, чем в рейдже. Невероятно жаль, что случилась замена соперника. Бразилец был способен показать более конкурентный бой, и оказать более серьезное сопротивление российскому бойцу. Впрочем, именно этого и ждали болельщики, именно к этому готовился сам Сергей, который рассказывал, что готов быть вариативным в этом поединке.
Но судьба вмешалась в ситуацию, и в итоге Сергею пришлось драться с тем бойцом, кого подобрали на замену. Харитонов после боя даже заметил, что находится в отличной форме, очевидно намекая на то, что недостаточно вспотел в бою на этот раз. Впрочем, он и раньше озвучивал, что готов выходить на бои довольно часто, а это значит, что в течение
А теперь прикиньте, с кем Харитонов еще не дрался в M-1 и кто может стать его потенциальным оппонентом в Bellator. Вполне возможно, что интересные предложение со стороны работодателей уже не за горами.
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