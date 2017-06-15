Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте боя
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов одержал победу над камерунцем Тьерри Сокуджу на турнире в китайском Харбине в рамках организации М-1.
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Харитонов нокаутировал соперника на первой минуте боя.
На счету 36-летнего Харитонова 26 побед (15 нокаутом и 9 сдачей соперника) и 6 поражений в смешанных единоборствах.
В китайском Харбине проходит турнир по ММА в рамках
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