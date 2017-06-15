Состояние российского бойца MMA Шаматавы стабилизировалось, угрозы его жизни нет

Как ранее сообщал ТАСС, Шаматава попал в реанимацию БСМП Краснодара в четверг, когда должен был провести поединок против бразильца Реймисона Бруно Соузы де Оливейры. Ему был поставлен диагноз — медиастинит.

«Он находится в реанимации в краевом центре грудной хирургии, с ним работают торакальные хирурги. Состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет. Предварительный диагноз — пневмомедиастинум», — сказал Яценко.

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection. Россиянин должен был провести очередной поединок 15 июня в Краснодаре.