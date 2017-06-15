Боец ММА Шаматава попал в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира

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У российского бойца ММА Гоги Шаматавы в четверг, 15 июня, был запланирован бой против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра. Однако еще до выхода на ринг россиянин попал в реанимацию. Причина — острейшая боль в грудной клетке. Об этом рассказал промоутер Алексей Яценко.

По словам Яценко, ночью спортсмен был доставлен в больницу скорой медицинской помощи (БСПМ). По мнению врачей, причина боли в грудной клетке связана с развитием опухоли, в результате чего воздух давит на внутренние органы спортсмена.

В данный момент Шаматава находится в крайне тяжелом состоянии, его жизнь, по словам врачей, под угрозой. Его готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии.

«Гога Шаматава ночью был доставлен в реанимацию БСМП Краснодара с острейшей болью в грудной клетке. Медики предполагают быстрое развитие воспалительного процесса, который стал причиной осложнения, в результате которого воздух давит на сердце и другие внутренние органы. Предварительно врачи ставят диагноз «аэро медиастенум».

Медики подтвердили угрозу жизни для бойца. Сейчас в крайне тяжелом состоянии Шаматаву готовят к транспортировке в краевой центр грудной хирургии,

— приводит пресс-служба союза ММА России слова промоутера спортсмена Алексея Яценко.

25-летний россиянин Гога Шаматава является чемпионом Европы и победителем Гран-при Prime Selection 2016 и 15 июня должен был провести бой за титул чемпиона мира с бразильцем Реймисоном Бруно Соузой де Оливейрой на турнире в Краснодаре Prime Selection 2017.

«Этот соперник очень крут. Такой, с которым я хотел встретиться очень давно. Его «рекорд» говорит сам за себя (18 побед, 11 досрочно). Именно это для меня дополнительная мотивация, это еще больше подстегивает идти к своей цели и победить в этом бою. Это тот соперник, после которого я выйду на новый уровень. Пришло мое время, когда надо «газовать», — рассказал в начале июня Шаматава в интервью mmaoctagon.ru.

Рассказывая о своей подготовке, боец отметил, что начал ее за три месяца до боя, а за две недели до поединка выехал в тренировочный лагерь в Алушту, а также сообщил о планируемой сгонке веса.

«Как и всегда, готовлюсь в своем родном клубе «Виктория» в Краснодаре.

Подготовку начал три месяца назад. За 15 дней до боя я выехал в Алушту в тренировочный лагерь, где выхожу на пик своей формы,

— резюмировал он. — Все идет по плану. Конечно, и у меня есть свои слабости, я люблю вкусно покушать — это разные осетинские пироги, хачапури, блюда грузинской и греческой кухни. За полтора месяца я отказываюсь от этого и делаю вес, перехожу на сбалансированное питание. Сгонка веса — не самое приятное занятие, но такова наша профессия. И делать это без ущерба для здоровья.

В связи с травмой бразильца в предстоящем титульном бою вместо него соперником россиянина должен был стать обладатель черного пояса по бразильском джиу-джитцу, не знающий поражений боец из Бразилии Бруно Соуза де Оливейра.

Большую часть боев Шаматава проводит на турнире Prime Selection. Под эгидой ММА он провел 13 поединков, из которых 10 завершились его победой.

Ранее в марте был отменен бой между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном после того, как за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован. Нурмагомедов чуть больше чем за сутки до суперпоединка был госпитализирован из-за экстремальной сгонки веса, в результате чего врачи запретили российскому бойцу участвовать в поединке.

Но, даже несмотря на недомогания и рекомендации врачей, Нурмагомедов готов был выйти на ринг и сразиться с Фергюсоном, однако соперник выразил благоразумие и высказал россиянину поддержку.

«Надеюсь, сейчас тебе уже лучше, Хабиб. Буду молиться за твое здоровье. Я не кривлю душой, поправляйся!» — написал американский боец в cвоем твиттере.

В свою очередь менеджер россиянина Али Абдель-Азиз извинился перед командой 32-летнего Фергюсона и болельщиками, добавив, что на первом месте всегда стоит здоровье атлета.

«Мне жаль Тони и его команду, очень жаль. Сейчас главное — здоровье Хабиба. В эти минуты он отдыхает у себя в номере. Пока что мы не думаем о том, что будет дальше.